1200 abbonati!!!

Renat Akhtyamov:
Se il commerciante è un idiota, cosa c'entra il servizio?

Questo naturalmente non può essere escluso, il servizio fornisce statistiche e capacità di analisi, che sono più che sufficienti.

Ma quello che manca è uno strumento come un limitatore di perdita.

Vedi un segnale con un anno di storia, il drawdown era al massimo del 20%, ti sei iscritto e in un mese ha avuto il 90% di drawdown, e tu hai qualche %. Avete bisogno di una restrizione nella fase di sottoscrizione per evitare tali situazioni.

Tu ed io capiamo che il servizio non c'entra nulla, ma prova a spiegarlo ad una persona che è venuta qui di recente.

 
Ramiz Mavludov:

Devi leggere il riferimento in modo da poter essere più specifico.

Rashid Umarov:

Leggete il foglio informativo in modo da poter parlare in modo sostanziale.

Perché non aggiungere una classifica degli abbonati di successo?
Vladimir Baskakov:
Perché non aggiungere una classifica degli iscritti di successo?

Gli abbonati di successo si spostano senza problemi nella categoria dei clienti fiduciari.

 
Ramiz Mavludov:

Per questa persona, tutto è già stato scritto nel regolamento e sul forum 100.500 volte. Sceglie il trader e il segnale e tutti i rischi sono a suo carico. Cosa gli impedisce di fissare il carico di deposito al 20-40%?

Il servizio prevede già l'esclusione del segnale dalla vetrina e la chiusura dell'abbonamento quando il drawdown supera il 30%.

 
Ivan Rubtsov:


Non ho parlato di nascondere il segnale dalla vetrina al drawdown, non ha senso per chi si è già iscritto.

 
Ramiz Mavludov:

Ma quello che manca è uno strumento come il limitatore di perdita.

Ecco un frammento delle regole:

Tutti i parametri di sottoscrizione devono essere specificati nelle impostazioni del terminale MetaTrader:
  • permesso di copiare i livelli di Stop Loss e Take Profit,
  • percentuale di fondi sul conto di trading da utilizzare per l'acquisto/vendita in base ai volumi nelle operazioni di trading della Fonte dei Segnali,
  • la differenza ammissibile tra il prezzo di esecuzione e il prezzo di un'operazione da copiare nella fonte dei segnali, entro la quale verranno eseguiti i segnali di trading,
  • L'importo minimo di fondi propri sul conto di trading al quale i segnali di trading saranno interrotti e tutte le posizioni saranno chiuse.
P.S. - abbonati non così stupidi. Sono rimasti 2,4 milioni di fondi per gli abbonati...
 
Yevhenii Levchenko:


Tuttavia, credeva che i profitti di oltre il 200% al mese fossero reali e affidabili).
 
Vasiliy Pushkaryov:
Dato che hanno risparmiato 2,4 milioni, non credevano che fosse affidabile
 

Non l'avevo notato. È da un po' che non controllo quella scheda. Questa è una buona notizia.


