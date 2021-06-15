1200 abbonati!!! - pagina 228
Se il commerciante è un idiota, cosa c'entra il servizio?
Questo naturalmente non può essere escluso, il servizio fornisce statistiche e capacità di analisi, che sono più che sufficienti.
Ma quello che manca è uno strumento come un limitatore di perdita.
Vedi un segnale con un anno di storia, il drawdown era al massimo del 20%, ti sei iscritto e in un mese ha avuto il 90% di drawdown, e tu hai qualche %. Avete bisogno di una restrizione nella fase di sottoscrizione per evitare tali situazioni.
Tu ed io capiamo che il servizio non c'entra nulla, ma prova a spiegarlo ad una persona che è venuta qui di recente.
Devi leggere il riferimento in modo da poter essere più specifico.
Leggete il foglio informativo in modo da poter parlare in modo sostanziale.
Perché non aggiungere una classifica degli iscritti di successo?
Gli abbonati di successo si spostano senza problemi nella categoria dei clienti fiduciari.
Per questa persona, tutto è già stato scritto nel regolamento e sul forum 100.500 volte. Sceglie il trader e il segnale e tutti i rischi sono a suo carico. Cosa gli impedisce di fissare il carico di deposito al 20-40%?
Il servizio prevede già l'esclusione del segnale dalla vetrina e la chiusura dell'abbonamento quando il drawdown supera il 30%.
Non ho parlato di nascondere il segnale dalla vetrina al drawdown, non ha senso per chi si è già iscritto.
Ma quello che manca è uno strumento come il limitatore di perdita.
Ecco un frammento delle regole:
P.S. - abbonati non così stupidi. Sono rimasti 2,4 milioni di fondi per gli abbonati...
Tuttavia, credeva che i profitti di oltre il 200% al mese fossero reali e affidabili).
Non l'avevo notato. È da un po' che non controllo quella scheda. Questa è una buona notizia.