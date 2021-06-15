1200 abbonati!!! - pagina 219
Prima di tutto, vai alla sezione "Venditore" del menu e verifica la tua identità. Una volta che sei verificato come venditore, le funzioni del fornitore di segnale saranno disponibili per te. Puoi anche partecipare al monitoraggio. Grazie
Grazie Vitaly, ho inviato i miei documenti da verificare, sto aspettando la procedura di verifica.
Solo il prezzo minimo è di 30 dollari, di cui il 20% viene preso come commissione.
Un altro criceto è apparso nei segnali e nel mercato (in alto). Pips (tp 100/ sl 1000) in Asia, apertura esattamente alle 2:00. Di tanto in tanto passa.
C'è un'opzione per la sessione di Londra, matp 200/ sl 2000.
Durerà a lungo?
Ricordiamoci dei portafogli NoLimit.
si può vedere che il segnale è stato "cotto".
204 persone hanno perso i loro soldi. i metacati non si preoccupano, non fanno nulla al riguardo.
E vedo che i suoi guadagni sono stati ridotti da marzo a maggio. Ma tu continui a parlare di cospirazioni, ovviamente
Sì, dice che "lo stile di trading è cambiato".
Ma queste informazioni non dicono nulla agli abbonati. Pensano che il trader abbia semplicemente cambiato il suo stile di trading, tutto qui.
Un'iscrizione mal scelta.
E la maggior parte dei clienti non sa che i segnali possono "cucinare".
Non è proprio una cospirazione, è qualcos'altro. Beh, pensateci.
Deposito $10.
17 marzo, apre 5 ordini di 0,01 lotti ciascuno. Imposta tp=20 punti e sl=100 punti. Anche se è chiaro che lo stop-out sarà implementato in 18-19 punti. Questo è il rischio di tutto il taglio, come si dice, ma sono stato fortunato.
Ora abbiamo 20 dollari di depo e il 100% di guadagno.
In pochi minuti 3 ordini di 0,03 lotti ciascuno. Scommettendo tp=20 pip e sl=100 pip. Anche se lo stop out arriverà in 21-23 punti.
Perché è il lotto 0,09 e non 0,10? Perché so che il 300% sarà perso dal sistema, quindi il 280% sarà sufficiente per questo mese.
1 aprile, si apre con 0,15 lotto cumulativo. Il vero rischio è quello di tirare il deposito dopo 25 punti, ma ho guadagnato 20 punti e la crescita del mese è 80%
Il 2 aprile, si apre con il lotto totale 0,18. Il mio rischio reale era di perdere 37 punti, ma ho guadagnato 30 punti e ho ottenuto il 220% di guadagno mensile.
Inoltre ho piccoli scambi con lotti più piccoli per evitare di mostrare nella storia, solo queste posizioni con il maggior profitto.
Stesso schema all'inizio di maggio e all'inizio di giugno, poi il monitoraggio.
Non ci sono più rischi del genere "per l'intera cotoletta", il che suggerisce che il segnale è stato creato per setaccio.
E anche lui ha regolarmente questi segnali