Martingaleurs?
Non molto simili - si aprono immediatamente, con un paio o tre ordini; senza alcun riferimento a drawdowns o miss
Non capisco il senso di questa azione. È un controllo dello slittamento? O il grafico viene fuori più "liscio"?
PS/ e i martingelisti hanno padroneggiato il trading nei triangoli e il volume è talvolta spinto verso l'alto dalle coppie vicine.
I segnali vengono guardati al microscopio qui, quindi la domanda è qui:
perché i "segnalatori" dividono gli scambi?
Cioè, invece di entrare a 0,02 lotti ne aprono due a 0,01... e li chiudono contemporaneamente. Questo è un fenomeno comune e lo fanno molte persone.
C'è un senso in questo, a parte l'aumento del numero di accordi?
È un problema noto.
Il numero di punti guadagnati nelle statistiche aumenta in progressione aritmetica. Gli inesperti apprezzeranno, e gli ascolti saliranno.
In una serie di trade ho fatto 12 000.0 pips al giorno, avendo diviso 1 lotto in 100 ordini aperti a 0.01
Il sistema di valutazione del servizio di segnali dovrebbe avere almeno 30 transazioni, altrimenti ci sarà un avvertimento sul piccolo numero di ordini. In più c'è l'analisi che il profitto principale, per esempio, per tre mesi è fatto in due o tre giorni. Spesso tali sistemi sono basati su uno schema malvagio in cui le posizioni opposte sono collocate su diversi conti in centesimi una o due volte al mese e poi i conti sopravvissuti sono collegati al monitoraggio.
Ho prestato attenzione ad alcuni su questa pagina. Ora dallo stesso DC, c'è un nuovo segnale da uno di questi "trader", al 4° posto in termini di crescita. Nell'ultimo semestre ha già perso diversi conti, ma prima è riuscito a guadagnare un po' di soldi con i suoi abbonati.
E questi split gli permettono di "superare in astuzia" il sistema di rating per evitare alcuni avvertimenti standard e far capire ai suoi abbonati che ha diverse pagine con la storia del trading. Anche se ci possono essere 5-6 posizioni divise, recentemente tali posizioni sono state diluite con accordi casuali con piccole acquisizioni - da qualche parte redditizie, da qualche parte negative per renderle meno ovvie. E la gente cerca di ottenere il 200-300% al mese come il pane.
Nessuno sta correndo da nessuna parte, pochi abbonati rispetto ai commercianti. MQ sembra perdere credibilità dopo la storia del criceto
Ecco i segnali dell'autore che ha fatto trapelare all'inizio di dicembre. C'erano più di 400 abbonati. Sul 118 trapelato, questo è già sparso un po'.
Ora è al 4° posto nella crescita con il suo nuovo segnale. Due dei suoi account hanno più di 60 persone. Certo, è più piccolo. A quanto pare molte persone la ricordano ancora da dicembre, ma non è neanche male.
e perché le meta-citazioni non ingrigiscono i mesi prima del monitoraggio?
hanno abbandonato questa pratica?
Nessuno sta correndo da nessuna parte, gli abbonati sono pochi rispetto ai commercianti. MQ sembra perdere credibilità dopo la storia del criceto
tutti stanno perdendo, quindi hanno perso tutta la fiducia nel servizio.
venditori "preparano" i segnali per alcuni mesi, poi li aggiungono con risultati pronti al 100% ogni mese, i criceti piombano e sono rapidamente trapelati.
poi sono delusi dal servizio.
aveva 3000 abbonati per il segnale top,
ora ~300.
Ho detto la stessa cosa, solo più corta
solo senza rivelare i dettagli.