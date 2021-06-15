1200 abbonati!!! - pagina 212

Ora è emerso un altro professionista. Non è il primo anno che si inserisce con una storia figa all'inizio del mese, e poi se ne sta lì come un topo con una linea dritta, raccogliendo abbonati indignati: "che succede lì, aye-aye-aye, quando inizierà il trading, gli abbonamenti sono così cari". Poi, nel tentativo di contrattare - eh, beh, non voglio entrare nelle cose tristi. Meglio ancora, ecco alcune foto divertenti.


2018


2019


E ora.


 
Se c'è una tale opportunità di appollaiarsi sui criceti, ci saranno rapidamente uomini d'affari che coglieranno l'occasione.

 
Uladzimir Izerski:

Se c'è una tale opportunità di appollaiarsi sui criceti, ci saranno rapidamente uomini d'affari che ne approfitteranno.

Con il tempo, questo diventa più difficile man mano che gli abbonati diventano più esperti. Nella prima immagine (2018) c'erano 172 abbonati in un mese. Ora sono 26 in 10 giorni, e questo è probabilmente perché il bushmill, superhiretuner ha mostrato un meno a marzo. Tuttavia, il tasso di afflusso di segnali falsi non è più lo stesso.
 

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

Librerie: OnTesterCustom

fxsaber, 2020.03.15 22:59

Ho visto nei miei monitor dei conti lo stesso schema di prosciugamento dei conti che si ripete spesso.

Non è un crollo degli indici o del petrolio, è il mercato delle valute. Per questo è molto più interessante.

Ecco alcuni screenshot da diversi account. Molti buoni robot scalper sono stati spazzati via.


Cigno nero per 10 cifre in 40 minuti. Chiunque ci abbia perso o guadagnato non è assolutamente da biasimare. È un incidente. È semplicemente scorretto condannare chi ha perso o lodare chi ha tratto profitto da questo movimento.
 
L'inglese era una perdita. E così alacremente se ne andò infuriato
Bush sta davvero andando fuori di testa. Chi lo sa, qual è il ts?
 
Vladimir Baskakov:
Bush sta davvero perdendo la testa. Chi lo sa, qual è il ts?

Sembra che l'equità sia una griglia.

Il 4% al mese è un fallimento?

Sembra che il segnale sia stato "cotto" per un anno prima di aggiungerlo.

il mio profitto mensile era del 40% prima di aggiungerlo ai segnali, dopo averlo aggiunto del 4%.

I Martin si liberano in media quando raggiungono un profitto del 100%. forse 2 anni vivranno.

danminin:

dall'aspetto dell'equità è una griglia.

4% al mese - è disperso?

sembra che il segnale sia stato "cotto" per un anno prima di aggiungerlo.

Prima di aggiungere il segnale, il profitto al mese era del 40%, dopo aver aggiunto il 4%.

I Martin si liberano in media quando raggiungono un profitto del 100%. forse 2 anni vivranno.

Il guadagno è grande nel complesso.
 
Vladimir Baskakov:
I guadagni sono grandi nel complesso

Iscriviti e guadagna))







Иоан Светляков:

Iscriviti e guadagna))







Non sono abbonato e non ho intenzione di farlo, solo occasionalmente guardo le pecore che vengono tosate, puramente per me stesso
