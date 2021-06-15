1200 abbonati!!! - pagina 212
Ora è emerso un altro professionista. Non è il primo anno che si inserisce con una storia figa all'inizio del mese, e poi se ne sta lì come un topo con una linea dritta, raccogliendo abbonati indignati: "che succede lì, aye-aye-aye, quando inizierà il trading, gli abbonamenti sono così cari". Poi, nel tentativo di contrattare - eh, beh, non voglio entrare nelle cose tristi. Meglio ancora, ecco alcune foto divertenti.
2018
2019
E ora.
Se c'è una tale opportunità di appollaiarsi sui criceti, ci saranno rapidamente uomini d'affari che coglieranno l'occasione.
Se c'è una tale opportunità di appollaiarsi sui criceti, ci saranno rapidamente uomini d'affari che ne approfitteranno.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Librerie: OnTesterCustom
fxsaber, 2020.03.15 22:59
Non è un crollo degli indici o del petrolio, è il mercato delle valute. Per questo è molto più interessante.
Ecco alcuni screenshot da diversi account. Molti buoni robot scalper sono stati spazzati via.
Bush sta davvero perdendo la testa. Chi lo sa, qual è il ts?
Sembra che l'equità sia una griglia.
Il 4% al mese è un fallimento?
Sembra che il segnale sia stato "cotto" per un anno prima di aggiungerlo.
il mio profitto mensile era del 40% prima di aggiungerlo ai segnali, dopo averlo aggiunto del 4%.
I Martin si liberano in media quando raggiungono un profitto del 100%. forse 2 anni vivranno.
