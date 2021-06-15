1200 abbonati!!! - pagina 196

EgorKim:

Questi sono i soliti bot.

Cioè una persona fa un mucchio di conti qui, li deposita nei propri conti e si abbona al proprio segnale.

L'uomo sa che sta perdendo circa il 30% del suo denaro.

Ma spera di attirare la gente al suo segnale per recuperare il denaro.

Come possiamo vedere, l'occhio onniveggente di MQL non fa concessioni a questi truffatori.

L'amministrazione sta facendo un buon lavoro - che altro posso dire.

Semplicemente non hanno una buona persona che lo farebbe. Ovviamente non io, non mi pagherebbero così tanto, io devo pagare molto di più.

Bashkovetz sta ancora lavorando?
 
Vladimir Baskakov:
Bashkovetz sta ancora lavorando?

Finito questa settimana.


Vasiliy Pushkaryov:

Finito questa settimana


Ahh, bellissimo. E lo pseudo-broker non ha aiutato.
 
Sta per avere un nuovo segnale con una bella storia. Era ora di chiudere questo mentre ritirava i suoi soldi dagli abbonati. Stiamo aspettando un altro bel segnale da Bashkovtsevs con almeno 3 anni di storia di trading perfetta :-))) Preparate i vostri depositi :-))
Maksim Korotkiy:
Sta per avere un nuovo segnale con una bella storia. Era ora di chiudere questo mentre ritirava i suoi soldi dagli abbonati. Stiamo aspettando un altro bel segnale da Bashkovtsevs con almeno 3 anni di storia di trading perfetta :-))) Preparate i vostri depositi :-))
Gli ho chiesto nel suo messaggio personale come pulisce la storia.
 
Maksim Korotkiy:
Sta per avere un nuovo segnale con una bella storia. Era ora di chiudere questo mentre ritirava i suoi soldi dagli abbonati. Stiamo aspettando un altro bel segnale da Bashkovtsevs con almeno 3 anni di storia di trading perfetta :-))) Preparate i vostri depositi :-))
Non vediamo l'ora. Molto interessante vedere cosa verrà fuori.
 

Un altro profitto


 

Lo stile di trading è cambiato, la storia pre-monitoraggio è esclusa dal calcolo delle statistiche.

Questi sono i tipi di cose che sono apparsi con alcuni segnali.

 
Boris Gulikov:

Cosa c'è che non va in lui? Tipici conti in centesimi per un tipico truffatore.

si stava arrampicando su un filo molto tempo fa, proprio mentre perdeva abbonati.

