Questo è quello di cui parlavo, elementare, nessuna cospirazione
woah)))
Quale dovrebbe essere la dimensione media degli scambi di un provider per un segnale da copiare normalmente?
se la dimensione media degli scambi è inferiore a 10 pips, è un male?
e cosa significano questi slittamenti?
è in pip per quattro cifre?
0,1 è lo 0,1 di un punto a quattro cifre?
quale dovrebbe essere la dimensione media degli scambi del fornitore, in modo che il segnale sia normalmente copiato?
se la dimensione media degli scambi è inferiore a 10 pips, è già un male?
e cosa significano questi slittamenti?
è in pip per quattro cifre?
0,1 è lo 0,1 di un punto a quattro cifre?
Non vale la pena copiare un segnale di scalper. È più facile mettere un robot sul conto in una volta sola.
I segnali da 50 (meglio 65) pip stanno tirando, con valori minimi di "strisce". Il segnale può essere eseguito attraverso myfxbook, che mostrerà il segnale.
Queste barre dovrebbero essere verdi e ci dovrebbe essere 0,00 all'inizio (idealmente). E per ogni strumento. Clicca su "broker" e apparirà una lista di "strumenti" con valori.
La regola generale è: più piccoli sono i valori, meglio è. - Più accuratamente "copierai" (il risultato).
P.S. Cosa significano i numeri? Conta la "commissione extra" sui tuoi scambi...
No. Questi punti sono a quattro cifre o a cinque cifre?
0,1 è cosa? quattro cifre, immagino.
Queste barre dovrebbero essere verdi e ci dovrebbe essere 0,00 all'inizio (idealmente). E per ogni strumento. Clicca su "broker" e apparirà una lista di "strumenti" con valori.
La regola generale è: più piccoli sono i valori, meglio è. - Più accuratamente "copierai" (il risultato).
P.S. Cosa significano i numeri? Conta la "commissione extra" sui tuoi scambi...
e come vengono generati questi numeri, nella scheda dello slittamento?
guardando i broker degli abbonati di questo segnale, e guardando quale slittamento hanno gli abbonati?
È possibile eseguire un segnale aggiuntivo attraverso myfxbook, si può vedere lì.
In che senso? "Eseguire attraverso myfxbook"?
Com'è? "Fallo passare attraverso myfxbook"?
Se l'autore non ha il segnale monitorato lì - chiedete che il segnale sia caricato lì.
Cosa vuoi dire?
come si formano questi numeri, nel contributo di slittamento?
guardare i broker degli abbonati di questo segnale, e vedere quali slittamenti hanno gli abbonati?
"Prezzi" è una domanda chiusa per me. Per me, è più importante guardare il risultato finale, tenendo conto di tutte le "sfumature".
Se volete esattamente il risultato, è meglio agire così#1924 e tenerne conto:#182
P.S. Se il "prezzo", non dipende da me ;)
