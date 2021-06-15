1200 abbonati!!! - pagina 191
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Beh, hanno aggiunto una linea per comodità, è normale.
Per renderlo più chiaro, ecco uno screenshot del mio account su fly statistics.
C'è stato un errore e mi è stato aggiunto manualmente un trade con simbolo PROFIT per qualche motivo
Beh, non c'è una tale stringa nei segnali.
Troverete qualcosa del genere sul vostro segnale nella sezione STATISTICHE, e poi scrivete sciocchezze)))
Vi ho detto in russo che cos'è.
Per renderlo più chiaro, ecco uno screenshot del mio account su fly statistics.
C'è stato un errore e ho aggiunto manualmente un trade con il simbolo PROFIT per qualche motivo.
Solo i pozzi neri lo fanno. Un broker non aggiungerà mai una transazione al prezzo!!!!!!!!!!! Se c'è una controversia, aggiungono un saldo specificando un deposito
Per renderlo più chiaro, ecco uno screenshot del mio account su fly statistics.
C'è stato un errore e ho aggiunto manualmente un trade con il simbolo PROFIT per qualche motivo.
Beh, non c'è questa linea nei segnali.
Forse è uno scambio.
Sì, bonus di benvenuto
Solo i pozzi neri lo fanno. Un broker non redigerà mai un accordo!!!!!!!!!!!
Il broker non l'ha fatto.
L'ha fatto il tizio del supporto per gli schiacciamosche.
E in questo caso avete già scritto dove il trader fa trading! )))
Ci sono sei personaggi ala. La loro somma, meno quelle non redditizie.
Bene, prendete una calcolatrice e sommate questi sei simboli.
Le perdite sono contabilizzate.
E ti ho detto che è il primo scambio.
Ti ho inviato per email il link alle statistiche.
E il broker non l'ha finito.
L'ha disegnato il tizio del supporto dello schiacciamosche.
Ma in questo caso, dove il trader fa trading, lo avete già scritto voi stessi! )))
Nel primo screenshot da cui tutto è partito, c'è uno screenshot di mt4.
Nel primo screenshot da cui è passato, c'è uno screenshot di mt4.
Lo so. Ho dato il mio esempio personale.
Si tratta di servizi simili. La storia è stata caricata.
E se c'è un fallimento durante il riempimento (come se ci fosse una quantità di profitto, ma non è chiaro da dove viene), allora si riflette come un simbolo Profit.
Sì, la gente non sa nemmeno leggere
qui.
questo è il primo trade sul segnale.