1200 abbonati!!! - pagina 197
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mi stavo intromettendo in un thread proprio mentre perdevo abbonati.
Ci sono molte canaglie là fuori.
i post sono stati ripuliti.
Eccolo, probabilmente in vacanza) 211%
Sono sicuro che sta anche firmando per se stesso - al 99,9% non c'è altro modo per spiegarlo
Beh, ha fatto tagliare tutti i suoi conti, c'erano migliaia di %, ma il 211% è un po' troppo sullo schermo
i post sono stati ripuliti.
Eccolo, probabilmente in vacanza) 211%
Sono sicuro che sta anche firmando per se stesso - al 99,9% non c'è altro modo per spiegarlo
Beh, ha fatto tagliare tutti i suoi conti, c'erano migliaia di %, ma il 211% è un po' troppo sullo schermo
Finito questa settimana
Ho appena notato... di nuovo un disastro per il popolo
Duro
Finito questa settimana
Stanno facendo bene, perché tutti se la prendono con loro?
A maggio ci rallegriamo, a giugno ci strappiamo i capelli (non ho salvato la foto della prugna)
100 abbonati gioiscono in agosto dal monitoraggio, si strappano i capelli in settembre
Questo è tutto un autore, ora è pronto a rendere molti felici di nuovo.