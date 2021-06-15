1200 abbonati!!! - pagina 197

Fast235:

Mi stavo intromettendo in un thread proprio mentre perdevo abbonati.

Ci sono molte canaglie da queste parti.
 
Boris Gulikov:
Ci sono molte canaglie là fuori.

i post sono stati ripuliti.

Eccolo, probabilmente in vacanza) 211%

Sono sicuro che sta anche firmando per se stesso - al 99,9% non c'è altro modo per spiegarlo

Beh, ha fatto tagliare tutti i suoi conti, c'erano migliaia di %, ma il 211% è un po' troppo sullo schermo

 
Migliaia di percentuali che puoi fare... E non c'è niente di soprannaturale in quello che avete sullo schermo... Tutto dipende dal deposito iniziale e dal commercio stesso... A me piace fare trading in modo aggressivo e un'alta percentuale al giorno o al mese è la norma. Ho fatto 11000% in un giorno... Ma il fatto stesso del trading aggressivo suggerisce che il conto non durerà a lungo se il carico non viene moderato... E l'alta % viene solo da un carico enorme sul deposito... Qui il rischio è assunto dal proprietario del conto sapendo che è vivo o morto...
 
Dopo che i conservatori hanno vinto le elezioni c'era una buona possibilità che la sterlina si rafforzasse, se i britannici possono accordarsi presto sulla Brexit è probabile che provochi un'ulteriore crescita e rafforzamento della sterlina e già nei segnali si possono vedere diversi top che sono già arrivati al bordo e possono in qualsiasi momento crollare, guardando la "Black Wave" dove si sono accumulati 2,5 milioni di capitali, ci sono tutte le possibilità di scoppiare se la sterlina non si gira
 
Vasiliy Pushkaryov:

Finito questa settimana


Appena notato... un altro disastro per il popolo
 
Yevhenii Levchenko:
Ho appena notato... di nuovo un disastro per il popolo

Duro

 
Vasiliy Pushkaryov:

Finito questa settimana


Che incubo!
 
Quanti conti hanno questi arabi? I ragazzi dominano i segnali... :)
 
Vladimir Baskakov:
Stanno facendo bene, perché tutti se la prendono con loro?
Nessuno dice che non lo siano. È fantastico! Le statistiche sono reali, senza domande... :)
 

A maggio ci rallegriamo, a giugno ci strappiamo i capelli (non ho salvato la foto della prugna)

100 abbonati gioiscono in agosto dal monitoraggio, si strappano i capelli in settembre

Questo è tutto un autore, ora è pronto a rendere molti felici di nuovo.


