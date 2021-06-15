1200 abbonati!!! - pagina 201
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Nichosi! C'è un bel segnale in mt5! Sta andando bene... Probabilmente non ho mai avuto così tanti abbonati in segnali mt5 prima d'ora :)
Una vista comune. Spesso passa. Supervisiona, fa la media.
Una vista comune. Spesso passa. Supervisiona, fa la media.
L'eurodollaro è ancora piatto da un anno. Una corsa all'oro per gli intermediari
L'eurodollaro è ancora piatto da un anno. Una corsa all'oro per gli intermediari
Sì, i bot normali ora stanno pompando con un drawdown del 4-5%. Intendo quelli che vanno avanti dal 2008 )
L'eurodollaro è ancora piatto da un anno. Una corsa all'oro per gli intermediari
E ha sei paia di mosse lì... e l'euro non è sul primo e nemmeno sul secondo)
L'uomo sta crescendo. Ha già battuto MT4Buona pubblicità per MT5 xD)))
Sembra che Mashkovets e Co. abbiano fatto una rinascita. Ricorda molto le sue tecniche - super professionale, decenni di esperienza nei mercati, 3-4 anni di statistiche vincenti su MT4, e qui il mese scorso ha appena sentito e registrato sul forum. L'unica differenza è che nell'ultimo anno non è il 10 o più per cento di profitto, ma per lo più fino al 10%. In questo modo si può durare più a lungo facendo il 2-5% sulla griglia e la media e non essere obbligati a nuovi abbonati con grandi percentuali.
Sembra che Mashkovets e Co. abbiano fatto una rinascita. Ricorda molto le sue tecniche - super professionale, decenni di esperienza nei mercati, 3-4 anni di statistiche vincenti su MT4, e qui il mese scorso ha appena sentito e registrato sul forum. L'unica differenza è che nell'ultimo anno non è il 10 o più per cento di profitto, ma per lo più fino al 10%. In questo modo si può durare più a lungo facendo il 2-5% sulla griglia e la media e non essere obbligati a nuovi abbonati con grandi percentuali.
E la storia inizia sempre all'inizio dell'anno.
non è un problema))))
La felicità non è durata a lungo. La bella statua era sepolta in un blocco di cemento. )
"Stile di trading cambiato, storia pre-monitoraggio esclusa dal calcolo delle statistiche"
Sembra che Mashkovets e Co. abbiano fatto una rinascita. Ricorda molto le sue tecniche - super professionale, decenni di esperienza nei mercati, 3-4 anni di statistiche vincenti su MT4, e qui il mese scorso ha appena sentito e registrato sul forum. L'unica differenza è che nell'ultimo anno non è il 10 o più per cento di profitto, ma per lo più fino al 10%. In questo modo si può durare più a lungo facendo il 2-5% sulla griglia e la media e non essere obbligati a nuovi abbonati con grandi percentuali.