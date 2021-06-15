1200 abbonati!!! - pagina 201

Yevhenii Levchenko:
Nichosi! C'è un bel segnale in mt5! Sta andando bene... Probabilmente non ho mai avuto così tanti abbonati in segnali mt5 prima d'ora :)

Una vista comune. Spesso passa. Supervisiona, fa la media.


 
Vladimir Tkach:

L'eurodollaro è ancora piatto da un anno. Una corsa all'oro per gli intermediari

 
Ivan Butko:

Sì, i bot normali ora stanno pompando con un drawdown del 4-5%. Intendo quelli che vanno avanti dal 2008 )

 
Ivan Butko:

E ha sei paia di mosse lì dentro... e l'euro non è sul primo e nemmeno sul secondo)
 
Yevhenii Levchenko:
L'uomo sta crescendo. Ha già battuto MT4

Buona pubblicità per MT5 xD)))
 

Sembra che Mashkovets e Co. abbiano fatto una rinascita. Ricorda molto le sue tecniche - super professionale, decenni di esperienza nei mercati, 3-4 anni di statistiche vincenti su MT4, e qui il mese scorso ha appena sentito e registrato sul forum. L'unica differenza è che nell'ultimo anno non è il 10 o più per cento di profitto, ma per lo più fino al 10%. In questo modo si può durare più a lungo facendo il 2-5% sulla griglia e la media e non essere obbligati a nuovi abbonati con grandi percentuali.

 
Vasiliy Pushkaryov:

E la storia inizia sempre all'inizio dell'anno.

non è un problema))))

 
Vediamo come cambia il commercio dopo la pubblicazione.
 

La felicità non è durata a lungo. La bella statua era sepolta in un blocco di cemento. )

"Stile di trading cambiato, storia pre-monitoraggio esclusa dal calcolo delle statistiche"

 
Vasiliy Pushkaryov:

Mandami un PM, per favore. Interessante da vedere :)
