Sì, l'ho già scritto io stesso sopra.
Ma ora il servizio Signals ha iniziato a ritoccare la storia in grigio più spesso prima del monitoraggio e ad escluderla dall'incremento totale. Vedo un sacco di gente con un cartello come questo:
Speriamo che succeda anche a questo tizio.
Da parte loro (MQ) sarebbe logico escludere dal pubblico tutto ciò che, per qualsiasi motivo, è stato monitorato in modalità segnale personale. Perché quella storia, ritoccata in grigio, non è stata monitorata pubblicamente e non c'è alcuna ragione di mostrarla pubblicamente. Forse ci arriveranno prima o poi.
Tutto nella modalità del segnale personale è la vera storia... Non ci dovrebbero essere domande al riguardo...
Tranne che alcune persone poi pubblicano uno dei segnali personali sopravvissuti con una storia che non dovrebbe essere messa in discussione e poi trapelare, e le domande sulla vera storia appaiono)S.I.: Nei conti PAMM tutte queste insidie sono state eliminate da tempo e sono state prese delle misure, c'è un archivio banale di conti PAMM e se qualcuno ha deciso di iniziare a prendere l'overflow, sarà rapidamente inchiodato, se ha fatto un PAMM non pubblico, allora non può andare pubblico ecc, i meccanismi per contrastare i truffatori sono generalmente semplici e ben noti.
Il broker su A ha un archivio dei conti pamm. L'abbonato può pre-valutare la storia commerciale del fornitore. Si dovrebbe proibire ai metaquote di cancellare gli account dalla cronologia. Anche se se il fornitore è un gruppo di persone, allora possono registrare ogni nuovo account a una persona diversa.
Uno degli account ha 270 account pamm scaricati nel suo archivio e ha ancora una casa piena di investitori)
È una buona misura, ma parziale.
Bisogna sopportare, la gente corre volentieri dei rischi. Probabilmente spera di ottenere un profitto prima di fallire.
Il top ha perso i suoi abbonati e si sta lentamente fondendo con tutti gli altri. Il primo posto sta diventando vacante. Aspettando l'arrivo del top. L'attuale era mediamente abete, il precedente era criceto, anche prima di lui fxglow con trading da livelli. Questa è la fine della mia memoria, non riesco a ricordare chi era il precedente.
Buona memoria che hai)))) Non ricordo nemmeno l'ultimo)))