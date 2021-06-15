1200 abbonati!!! - pagina 202
Mandatemi un messaggio, per favore. Interessante da vedere :)
L'ho inviato a
Posso averne uno?
La felicità non è durata a lungo. La bella statua era sepolta in un blocco di cemento. )
"Stile di trading cambiato, storia pre-monitoraggio esclusa dal calcolo delle statistiche"
A giudicare da questo messaggio, sembra essere un intervento manuale degli amministratori, apparentemente chiedendo qualche altra conferma. Altri hanno solo visto la storia esclusa dal calcolo, ma sono stati in grado di sottoscriverla.
Sì, la gente è gelosa.
Proprio così... non è un dollaro per 50 messaggi...
Proprio così... non è un dollaro per 50 posti da richiedere...
Sì, la gente è gelosa.
Ognuno ha un "righello" diverso. L'invidia è il desiderio di avere lo stesso successo di qualcun altro. Io, per esempio, non invidio il successo ottenuto con l'imbroglio, la truffa o altri modi di ingannare la gente. Non invidio di essere cacciato dalle classifiche o di essere bloccato dai servizi. Ma c'è un senso di giustizia. Probabilmente come la maggior parte delle persone normali.
Ci sono molti segnali onesti con decine di abbonati che mostrano una grande storia per molti mesi. Ben fatto ragazzi. Nessuno in questo thread è "geloso" di loro. Se mi piace il trading di qualcuno, osservo e analizzo la sua storia. A volte porta a intuizioni interessanti.
Ma quando dal nulla, sotto diversi nickname, appaiono "professionisti" con lunghe e belle storie di trading. In pochi mesi si fondono, dopo aver imbrogliato centinaia di abbonati prima, chiudono e poi ricominciano tutto da capo. Pensi che dovremmo passare oltre e non essere gelosi?Mettiamola così. C'era un professionista in questo thread che è stato "invidiato" ingiustamente, e lui, il guru, continua a stupirci tutti a dispetto degli invidiosi con la sua incredibile abilità di trading?
Penso che tutti sappiano bene come i professionisti dove è il falso e dove il segnale è normale.
Sì, lo sanno tutti e... Si stanno collegando in massa.