cosa intendi?
Quale dovrebbe essere la dimensione media degli scambi del fornitore perché il segnale copi normalmente?
se la dimensione media degli scambi è inferiore a 10 pips, è già un male?
Lì puoi vedere la "dimensione media degli scambi".
Di solito, se il gestore è impostato per "abbonamenti" e per attirare gli investitori - ha già il monitoraggio su tutti i servizi - cioè, la tua richiesta di un caricamento su myfxbook dovrebbe "entrare" facilmente e senza domande.
Sul segnale stesso, è necessario fare domande all'autore/gestore. Dovrebbe fare delle raccomandazioni per la copiatura. È il suo "lavoro" e i suoi $$$... ;)
Cos'è la determinazione dei prezzi
Se sei il proprietario del prodotto/servizio, sei tu stesso a fissare il prezzo. Cosa è incluso nel prezzo e perché è una domanda per voi ;)
Per i segnali in particolare - è necessario chiedere ai proprietari del servizio cosa è "incluso nel prezzo" ;)
La domanda non riguardava i prezzi.
ma come i"segnali di servizio" determinano lo slittamento.
Questo fa parte della questione del 'prezzo'... ;)
Vedi: se hai il nostro filtro(#182) a portata di mano e inoltre, hai già un'idea di come selezionare le "strisce" -il risultato sarà abbastanza buono.
Non ha senso farsi coinvolgere dai bagarini in ogni caso. Hamster l'ha illustrato bene
Sono d'accordo. Lo slittamento è troppo influente. Uno spreco di denaro.
Non è stato un grande movimento, ma le cime hanno cominciato a cadere.
Oltre il 2000% in novembre
Il Graal è stato trovato.
In uno dei migliori segnali, i maestri di welltrade non si preoccupano di scambiare il simbolo "profitto".
Suggerisco di rinominare i segnali di servizio in "Servizio YUMOR".
Fai un amministratore lì Petrosian)))).
A proposito, una volta c'era una storia come questa.
E ora è così.
A quanto pare, la storia si è conclusa con i penny stock. E dopo il prelievo del 40%, il feedback era pieno di indignazione: che falso, che truffa, avevano firmato per qualcosa di completamente diverso. Hanno detto che era una truffa su tutta la linea.
Oh, cavolo...
L'anno del maiale ha fatto sentire la sua presenza...
L'anno del maiale ha lasciato il segno...
robot o conduttore ... -
in qualsiasi momento tutto può andare a rotoli... perdendo l'80 o il 100% del saldo del conto... divertimento ...
Creepy