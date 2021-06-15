1200 abbonati!!! - pagina 163
Quindi gli arabi hanno tutti i centesimi. Il server fxopen.real2 è centesimi
trovato uno di questi recentemente, scrivendo al sito web.
Ho perso il soggetto, avrei dovuto scriverlo per me.
Ce ne sono la metà nella classifica )))
Quindi penso, che senso ha essere indignati qui, portare alla luce la cosa? Tutti sono contenti, le persone sono tutte adulte e decidono da sole cosa pagare e a chi. Personalmente non ho nulla da perdere da questo.
Immaginate che in un anno voi stessi abbiate coltivato un segnale con una storia reale, con rischi bassi e profitti costanti. Ma poiché i "bashkuliani", gli "arabi" e gli "indiani" venderanno i loro falsi segnali, la credibilità del servizio di segnali sarà ulteriormente minata, e nessuno si abbonerà al vostro segnale veramente di qualità, perché si aspetteranno da voi la stessa prugna che da loro... Stai perdendo o no?
Guarda cosa ho trovato 280,80 278,33 277,69 288,69 21049% 10 agosto, già 43 abbonati!
Com'è? Non è possibile!
I ragazzi stanno investendo nella promozione del segnale...
Volevo solo dire!
Gli utenti arrabbiati poi si scagliano contro il resto dei venditori onesti di segnali e prodotti.
E si lanciano ancora contro i tester grads / segnali spoofed...
Oh-oh. Hanno agito. Questo è un sollievo.