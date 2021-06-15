1200 abbonati!!! - pagina 163

Yevhenii Levchenko:

Quindi gli arabi hanno tutti i centesimi. Il server fxopen.real2 è centesimi

Grazie, lo terrò presente.
 
Vladislav Andruschenko:


trovato uno di questi recentemente, scrivendo al sito web.

Ho perso il soggetto, avrei dovuto scriverlo per me.

Ce ne sono la metà nella classifica )))

Quindi penso, che senso ha essere indignati qui, portarlo alla luce? Tutti sono contenti, le persone sono tutte adulte, decidono da sole chi, cosa e per cosa pagare. Personalmente non ho niente da perdere da questo
 
Vladimir Baskakov:
Quindi penso, che senso ha essere indignati qui, portare alla luce la cosa? Tutti sono contenti, le persone sono tutte adulte e decidono da sole cosa pagare e a chi. Personalmente non ho nulla da perdere da questo.

Immaginate che in un anno voi stessi abbiate coltivato un segnale con una storia reale, con rischi bassi e profitti costanti. Ma poiché i "bashkuliani", gli "arabi" e gli "indiani" venderanno i loro falsi segnali, la credibilità del servizio di segnali sarà ulteriormente minata, e nessuno si abbonerà al vostro segnale veramente di qualità, perché si aspetteranno da voi la stessa prugna che da loro... Stai perdendo o no?

Boris Gulikov:

Ci sono altri servizi oltre a MQ. Sta a loro (se ne hanno bisogno) mantenere il loro marchio, credo. Per esempio, ricordo che un criceto è stato bandito per 10 anni per le critiche, anche se non c'erano insulti, solo critiche alla ms.
 
Yury Lemeshev:

Guarda cosa ho trovato 280,80 278,33 277,69 288,69 21049% 10 agosto, già 43 abbonati!

Com'è? Non è possibile!

schema noto
 
Yevhenii Levchenko:
I ragazzi stanno investendo nella promozione del segnale...
No. La gente sta solo saltando sull'interesse rabbioso.
 
Boris Gulikov:

Volevo solo dire!

Gli utenti arrabbiati poi si scagliano contro il resto dei venditori onesti di segnali e prodotti.


E si lanciano ancora contro i tester grads / segnali spoofed...

 
Boris Gulikov:

se la credibilità del servizio di segnalazione è minata, questo farà sentire male anche i metacaratteri.
 

Oh-oh. Hanno agito. Questo è un sollievo.


