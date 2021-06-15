1200 abbonati!!! - pagina 143

Renat Akhtyamov:
Mi chiedo quale?
Rci
 
Vladimir Baskakov:

Alcuni servizi danno la priorità ai segnali in cui il criterio principale è il numero di punti guadagnati. Non è ancora chiaro se questo sia meglio o peggio

Per quanto riguarda i conti ECN, la maggior parte di essi fa trading su ECN.

Può essere che il trader mostri un profitto per punti, ma sulla commissione spende più di quanto guadagna.
multiplicator:
Non lo so, ho conti ECN e la commissione è lì.

Può essere che il trader mostri un profitto sui pip, ma sulla commissione spende anche più di quanto guadagna sui pip e mostrerà un profitto sui pip, mentre il conto è in deficit.

Non lo so, anch'io ho ECN e commissioni. Dopo aver chiuso una posizione viene tutto dedotto e rimane un reddito netto. Probabilmente è lo stesso per gli altri

 
Vladimir Baskakov:

Non lo so, anch'io ho ECN e commissioni. Dopo aver chiuso una posizione viene tutto dedotto e rimane un reddito netto. Probabilmente è lo stesso per gli altri

Ma la commissione è in dollari!

Se si conta il profitto in pip, si contano solo i pip dal prezzo di apertura al prezzo di chiusura.

Il tuo terminale conta in dollari. profitto in pip * valore del punto - commissione per l'affare in dollari.
 
Il secondo indù continua a cadere. Il trader più esperto è andato oltre il 20% (con un saldo di 22k)
 
Yevhenii Levchenko:
Il secondo indù continua a cadere. Ho un trader molto esperto che è andato oltre il 20% (con 22k di saldo).
Non sono d'accordo che il grande aumento sia un rischio. Capisco quando fanno lo scalping di 2 pips sull'intero depo... È solo una vergogna.
 
Dovresti conoscere il tuo nemico a vista, io sostengo la politica del servizio di non inseguirli, anche se mi fanno incazzare quanto te. Per esempio il compagno Bashkovtsev, se chiude il segnale ora, tra 3 mesi lancerà il 12° segnale super perfetto e super redditizio, che ha in serbo a posteriori, solo che non lo sappiamo ancora. Perché dovrebbe pubblicare un segnale di no-martingala così buono.
Yury Lemeshev:
Dovresti conoscere il tuo nemico a vista, io sostengo la politica del servizio di non inseguirli, anche se mi fanno incazzare quanto te. Per esempio il compagno Bashkovtsev, se chiude il segnale ora, tra 3 mesi lancerà 12 segnali super perfetti e super redditizi, che ha in serbo a posteriori, solo che non lo sappiamo ancora. Perché dovrebbe voler pubblicare un segnale così buono senza martingala.
Quindi forse è meglio studiare i buoni segnali, la loro strategia e mm, ce ne sono alcuni nel top
 
Il segnale del secondo indù, il grande maestro del commercio, è scomparso... Probabilmente un grande drawdown. O l'ha perso. Come dicono i truffatori in questi casi:
 
Oh, Mashko ha parlato. Di solito questi tipi siedono tranquillamente sotto l'erba. Stanno zitti come se avessero versato dell'acqua sulla tastiera. Tutti! Intendo quelli che hanno una storia lunga e perfetta prima dell'inizio del monitoraggio. Di solito, tutti stanno blaterando dei loro segnali (il che è normale) pubblicizzandoli in qualche modo. Questi si siedono e stanno zitti. Un po' come una marmotta che si finge morta per non essere notata.
