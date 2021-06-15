1200 abbonati!!! - pagina 143
Mi chiedo quale?
Alcuni servizi danno la priorità ai segnali in cui il criterio principale è il numero di punti guadagnati. Non è ancora chiaro se questo sia meglio o peggio
Può essere che il trader mostri un profitto per punti, ma sulla commissione spende più di quanto guadagna.
Non lo so, ho conti ECN e la commissione è lì.
Non lo so, anch'io ho ECN e commissioni. Dopo aver chiuso una posizione viene tutto dedotto e rimane un reddito netto. Probabilmente è lo stesso per gli altri
Se si conta il profitto in pip, si contano solo i pip dal prezzo di apertura al prezzo di chiusura.
Il tuo terminale conta in dollari. profitto in pip * valore del punto - commissione per l'affare in dollari.
Il secondo indù continua a cadere. Ho un trader molto esperto che è andato oltre il 20% (con 22k di saldo).
Dovresti conoscere il tuo nemico a vista, io sostengo la politica del servizio di non inseguirli, anche se mi fanno incazzare quanto te. Per esempio il compagno Bashkovtsev, se chiude il segnale ora, tra 3 mesi lancerà 12 segnali super perfetti e super redditizi, che ha in serbo a posteriori, solo che non lo sappiamo ancora. Perché dovrebbe voler pubblicare un segnale così buono senza martingala.