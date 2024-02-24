L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 276
Il fatto è che non voglio conoscere tutti i tipi di trucchi "magici", i diversi framework, di cui esistono 100500, le diverse combinazioni di tasti segreti e il significato dei parametri di una delle >10 000 "funzioni universali". Ho un cervello diverso. Io stesso ho scritto molte centinaia di funzioni, forse più di mille, e alcune le ho riscritte molte volte perché ho dimenticato di averle già scritte, non ricordo nomi e firme di funzioni che ho scritto io stesso mezzo anno fa e che ho usato raramente, come posso ricordarne 10 000 dal quadro di sinistra? Ma sono bravo a ricordare, o a ripensare l'essenza degli algoritmi, per esempio su tale Fit01 anche se lo dimenticassi, lo avrei pronto in un minuto e non dipende da OS, NDA, framework e pacchetti.
R ha 120.000 o 150.000 funzioni raggruppate in 10.000 pacchetti.
Ma, quelli che usano R non cercano di trovare qualche funzione di R che non è in MKL e prendono per pigrizia, o per mancanza di conoscenza e le usano. La questione non è affatto questa.
La domanda è posta in modo diverso.
Per esempio.
Viene identificato un problema di trading: la non stazionarietà delle serie finanziarie.
Poi cerchiamo in R gli strumenti per risolvere questo PROBLEMA.
Su questo filo, sono stati identificati alcuni problemi di TRADING e sono state proposte soluzioni a livello di codice a questi problemi.
E la domanda sulla funzione di scala è sorta, sta solo lavorando punti....
Per quanto mi riguarda, non c'è bisogno di cercare qualcosa, bisogna essere in grado di farlo da soli. Cercare strumenti e tirare i parametri è una cosa vergognosa da fare, non è una cosa da uomini.
Parole non di un giovane ma di un marito...
Questo modo ha naturalmente il diritto alla vita, tanto più che la lingua R permette di realizzare una stessa azione in molti modi. Tutto dipende dall'esperienza, dal livello di abilità e naturalmente dalle peculiarità del "cervello". Molte persone sanno cos'è, come l'appendicite, ma non sanno per cosa.
PS: suggerirei agli sviluppatori di introdurre un timer sul forum per l'autodistruzione dei record su un timer. Come nella corrispondenza personale.
Cioè qui metterei: autodistruzione in 2 ore. E non avrebbe fatto una cucciolata di husky.
Buona fortuna
Dovresti sapere come farlo da solo.
Zhenya, ne hai bisogno, nessuno lo mette in dubbio, ma prima di programmare un'idea, devi prenderla da qualche parte, intendo un'idea funzionante.
Ci sono milioni di idee sul mercato, ma solo poche idee funzionanti.
Per trovare un'idea funzionante bisogna cercarla, non è logico?
Non credo che tu debba cercarlo.
Quindi si sbaglia.
Cercare strumenti e tirare i parametri è una cosa vergognosa da fare, non è una cosa da uomini.
Certo, qui è un inferno di cose :)
Avete diversi modi di cercare un'idea:
1) puoi programmare tutto da solo (come uomo, non vergognarti :)) )
2) Puoi usare un'idea già esistente, che è già stata implementata da qualcun altro.
Non sono un accademico, matematico o programmatore e ho scelto la seconda opzione, perché non avevo molta scelta.
Ho controllato tutto quello che volevo, qualsiasi idea dall'arbitraggio di asset cointegrati alle reti neurali e ai modelli di Markov nascosti e tutti i tipi di foreste, così come l'analisi tecnica, livelli, candele, analisi dello spettro, ecc.
L'immagine mostra i miei script, ho scritto tutto per circa +- mezzo anno, ogni file blu è uno script, e ogni cartella ha da 5 a 25 file blu (idee)
Ogni script usa da 1 a 6 librerie già pronte (pacchetti).
Ogni pacchetto è migliaia o forse milioni di righe di codice, spesso scritto in un linguaggio di basso livello, per la velocità
Allora, Zhenya, riassumiamo quello che ho fatto ma in modo maschile :) Sevuoi farlo da solo, hai bisogno di..:
1) essere uno specialista in molte aree del calcolo. , statistica, teoria. Devi essere un esperto in molti campi della matematica, statistica, meccanica teorica, elaborazione dei segnali, combinatoria, apprendimento automatico e così via. e così via.
2) Spendere settimane o addirittura mesi per scrivere e personalizzare ogni pacchetto.
3) Essere in grado di scrivere in molti linguaggi, compresi quelli vecchi e di basso livello.
4) impiegare 30 anni per imparare e implementare tutto questo e la parte più triste è che non funziona :))))
Ho passato solo metà anno :) Cos'è meglio, usare il buon senso o fare l'uomo????
Comunque l'ho trovato, quindi ne è valsa la pena. Ho descritto il mio algoritmo a pagina 269
Quello che è interessante è che su livelli rotondi mettono per lo più limiti, e mettono stop basati su livelli di prezzo del grafico.
Nelle criptovalute è lo stesso (in termini di limiti, gli stop non si vedono).
In generale, ovunque ci sia un mercato profondo si può vedere.
Ho trovato una transazione nel mio diario di 5 anni fa, quando facevo trading su "oanda", per puro caso. Era un bel periodo, pieno di speranza e di una sorta di romanticismo da mercato. :)
Se hai una comprensione di ciò che è il risparmio / allocazione, capire da chi prendi i soldi e soprattutto disciplina e pazienza, non solo per entrare con successo, ma anche per aspettare l'intero movimento, con gli ultimi elementi ho problemi cronici, ed è per questo che mi sono unito agli algoritmi :)
P.S. l'intero sistema di trading in un solo post GRATIS :))
Bella foto, mi piace)
Purtroppo tutto questo armeggiare "ad alto livello" con 120 000 funzioni fa più male che aiutare, il problema principale è che quando non si sa come è impostato un algoritmo a basso livello, e lo si deve scrivere da soli almeno una volta senza suggerimenti, non si sarà in grado di usarlo con padronanza, modificarlo, migliorarlo, crearne di nuovi basati su di esso, etc. E tutto ciò che è di dominio pubblico non darà un vantaggio, soprattutto sul mercato. Quindi giocate con 100500 pacchetti basati su descrizioni superficiali di alto livello, tutti saranno felici))
Sfortunatamente, tutto questo armeggiare "ad alto livello" con 120.000 funzioni fa più male che bene,
A volte, quando uno cerca qualcosa che funziona, i pacchetti già pronti sono migliori, e quando l'hai già trovato, devi capirlo e riscrivere il codice da solo.
non sei d'accordo?
il problema principale è che non puoi usarlo, modificarlo, migliorarlo, crearne di nuovi basati su di esso e così via, quando non sai come funziona un algoritmo a basso livello e devi scriverlo da solo almeno una volta senza suggerimenti.
pienamente d'accordo
Tutto ciò che è di dominio pubblico non vi darà un vantaggio, soprattutto sul mercato.
anche qui è unastoria diversa
Quindi andate avanti e giocate con 100500 pacchetti, sulla base di descrizioni superficiali di alto livello, tutti saranno felici di farlo)))
ok, come vuoi tu :)