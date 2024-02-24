L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 273
Il 3-5% è un vantaggio rispetto alla casualità (53-55%) - 50%, su campioni di centinaia di migliaia di campioni (non pezzi).
PS: Dimitri, vedo che vuoi scherzare, purtroppo non sono un buon candidato per questo. Buona fortuna con il rumore bianco e la varianza infinita.
Non Dimitri, ma dirò - sbagliato. Il rumore bianco è davvero la cosa più facile con cui lavorare. È un fatto medico, mi dispiace. L'unica domanda è: dove si può trovare questo rumore bianco? ))
1)Con il mio software, naturalmente))
Posso darvi alcuni consigli su come scrivere e su cosa cercare.
2) Riguardo ai livelli di patatine, non masticherò nel purè di patate, ho già detto troppo,
Non credo che tu abbia detto proprio niente)).
Se sei un vero algotrader,
Non lo sono)), si può dire che sto solo imparando a programmare.
Devi essere irresistibilmente motivato a realizzarlo da solo e avere un mucchio di idee su come può essere implementato nel tuo sistema di astrazione, inizia con i freeze, i pivot point, ecc. Sai dove metti i tuoi stop, secondo quale algoritmo, questi punti sono "attrattori", o meglio anti-attrattori, da cui il prezzo rimbalza, dall'alto e dal basso.
Che tipo di sistema di astrazione è questo? Cosa sono gli attrattori? Viene dalla teoria del caos?
Sapete dove sono le fermate.
Non ho piazzato stop dopo gli alti e i bassi per circa 5-6 anni.
3) Controllare la significatività è semplice come una ciambella, hai un modello, (over/under) allenati con e senza questo tratto, calcola la differenza , questo sarà il contributo del tratto al modello.
Capisco... bello e semplice.
Se non ti dispiace mostrarmi come funziona il tuo modello, solo un grafico e alcuni segnali solo per orientarmi
....questi punti sono "attrattori", o meglio anti-attrattori.....
Lowi hai può sia attrarre che respingere, a seconda del rapporto tra i limiti e gli arresti. I livelli tondi sono ancora una cosa a cui fare attenzione. Ecc.
Un attrattore è un attrattore. punto che attrae il prezzo.
Qualche statistica per giustificare l'esistenza di "livelli tondi"?
Ho cercato per molto tempo - non ho trovato....
Ci sono statistiche che giustificano l'esistenza di "livelli tondi"?
Ciò che è interessante è che i livelli tondi sono per lo più impostati dai limiti, mentre gli stop sono impostati in base ai livelli di prezzo del grafico.
È lo stesso sulle criptovalute (in termini di limiti, gli stop non si vedono).
In generale, ovunque ci sia un mercato profondo si può vedere.
Se.
Questa è un'immagine che mostra le posizioni dei giocatori le cui scommesse NON sono piazzate sul mercato.
mytarmailS:
1) Posso darvi alcuni consigli su come scrivere e cosa cercare
Grazie, per me è già passato lo stadio, ma forse qualcun altro il tuo consiglio aiuterà.
2) Sto imparando a programmare.
Non posso farne a meno.
3) Che tipo di sistema di astrazione è questo? Che tipo di attrattori? Viene dalla teoria del caos?
Ogni programmatore col tempo sviluppa il proprio stile di programmazione, così come il commerciante, specialmente se lavora da solo o in una piccola azienda. Pertanto, è molto più facile capire un'idea e tradurla in codice da soli, piuttosto che rovistare tra i pezzi di ricambio del codice di qualcun altro, specialmente se l'altro codificatore ha un modo diverso di pensare, il che è spesso il caso. Il sistema di astrazione è semplicemente la propria API di trading
Combinator ha spiegato circa gli attrattori, si dovrebbe essere in grado di capire come calcolare la misura della vicinanza ai leoni più vicini o inversioni precedenti questo sarà il segno.
4) Se non è difficile puoi mostrare come funziona il tuo modello, solo un grafico e segnali, solo per orientarsi
Non voglio, potrebbe portare sfortuna al trading, agli osservatori di mercato piace mostrare belle immagini, io non tratto con gli osservatori di mercato. Se impari a fare trading con profitto, imparerai che la popolarità è inutile, non è showbiz.