L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 272
Perché anche su segni così primitivi, su segni minuti, si può disegnare il 3-5%, cioè prevedere la direzione con il 53-55% di probabilità. Questo non funzionerà con il rumore bianco.
Non so cosa sia il 3-5%, ma prevedere il "rumore bianco" con circa il 50% di precisione è facile. Accendi il PRNG e vai avanti.
E a pezzi - anche sotto il 90%!
Il 3-5% è un vantaggio rispetto alla casualità (53-55%) - 50%, in campioni di centinaia di migliaia di campioni (non in pezzi).
PS: Dmitry, vedo che vuoi scherzare, purtroppo non sono un buon candidato per questo. Buona fortuna con il rumore bianco e la varianza infinita.
Per esempio i "livelli" potrebbero essere uno degli indicatori più importanti, intendo i livelli che vediamo sul grafico con i nostri occhi, dove la gente piazza gli stop. Provate a formalizzare e programmare una tale caratteristica e verificate quanto sia statisticamente significativa.
Ognuno vede i "livelli" a modo suo, alcuni costruiscono gli SQ, altri i Bollinger, altri ancora i Minimi/Massimi e così via. Io uso ZZ . È difficile dire come formalizzare questo "attributo più importante", forse perché è il più importante, come Elliott Waves, è troppo versatile e soggettivo, che può essere adattato a tutte le formazioni che prevedono il comportamento del mercato, ma nessuno vuole farlo con quelle non prevedibili...
Personalmente non disegno ogni sorta di "linee di tendenza". Mi concentro sugli zigzag che non sono stati coperti dal prezzo. Come renderlo un segno non lo so.
Da dove prendete la data con i paletti?
Sì, le linee a zig zag non incrociate più vicine come alti e bassi, ma non solo lì, posso solo dire che ho trovato un modo abbastanza intelligente per rendere questi "punti particolari", "attrattori", caratteristiche molto importanti, ma non voglio privare i miei cari maestri della gioia dell'invenzione)))
Naturalmente i livelli sono importanti. Ma è più importante vedere le forze che agiscono su un dato periodo di tempo. E non dobbiamo dimenticare che ogni TF ha i suoi livelli di resistenza e supporto. Per elaborare la varietà di condizioni su molte TF abbiamo bisogno di modelli di MO.
Che aspetto ha? In allegato.
Ci sono broker che non forniscono puntate? Si prende la posta in gioco e si scrive, questo è l'unico modo, è il modo più affidabile per ottenere un flusso sincronizzato di dati da molte fonti, per quanto ne so tutti scrivono i dati da soli, quelli che moderano il commercio HFT.
Non è quello che ho chiesto, volevo dire come/con cosa scrivi il bicchiere? con il vostro software o . ?
Beh, sì, le ginocchia a zigzag non incrociate più vicine come hai\loi commercianti mettono stop e limitatori, ma non solo lì, posso solo dire che abbastanza in modo intelligente, ho trovato come fare questi "punti speciali", "attrattori", caratteristiche molto significative, ma non voglio privare gli onorati signori della gioia dell'invenzione)))
Perché no, mi piacerebbe sentirne parlare. Mi piacerebbe ascoltare le esperienze degli altri, mi fa risparmiare un sacco di tempo.
E un'altra domanda, come avete misurato questo significato per scoprire dopo che sono diventati più significativi?
sembra forte! ma non è nemmeno chiaro (
D'accordo. Ma spiegare come funziona richiederebbe una notevole quantità di scrittura. E il tempo è catastroficamente breve.
L'indicatore è disponibile sul mercato. Ma l'esempio è dato non per scopi pubblicitari ma per mostrare la complessità dell'analisi.
1)Ho fatto la domanda sbagliata, volevo dire come/cosa scrivi il vetro con ? con il vostro software o . ?
2)Perché no, mi piacerebbe sentirne parlare... Mi piacerebbe sentirne parlare... l'esperienza di qualcun altro mi fa risparmiare tempo...
3)E un'altra domanda, con cosa misurate questa importanza?
1) Il mio software, naturalmente))
2) Riguardo ai livelli di chip, non ho intenzione di spoilerare al purè di patate, ho già detto abbastanza. Se sei un vero algotrader, devi accendere una motivazione irresistibile per farlo da solo e un fascio di idee su come può essere implementato nelle astrazioni del tuo sistema, inizia con le rotture, i punti pivot, ecc. Si sa dove si mettono gli stop, secondo quale algoritmo, questi punti sono "attrattori", o meglio anti-attrattori, da cui il prezzo rimbalza, dall'alto e dal basso.
3) Controllare la significatività è semplice come una ciambella. Hai un modello, (ri)insegnalo con e senza l'attributo, calcola la differenza e sarà il contributo dell'attributo al modello.