Parla chiaro, è domenica, non c'è fretta e c'è un po' di verità in tutto. Non penso che il suo metodo sia ciarlataneria, è un buon metodo con basi fondamentali.
Non ho detto nulla sul "mio" metodo.
Ma vi consiglio di controllare i vostri strumenti, perché il problema potrebbe risiedere nelle piccole sfumature dell'implementazione delle singole funzioni. Per esempio la visualizzazione di ZZ in "vista categorica" può essere spostata a destra di una barra, non è spostata nel mio caso, dove finisce ZZ knee e dove l'indicatore ZZ derivativo cambia segno. Il controllo è semplice, dove la curva di apprendimento è più alta, è più corretto, la cosa principale è che i segni dovrebbero essere senza sbirciare, e i bersaglieri sono obbligati a sbirciare, questa è la loro essenza. Ma il fatto è che ZZ in particolare (la sua pendenza) è immediatamente un obiettivo, perché mostra la tendenza in vista del futuro e la direzione ideale della posizione al momento.
tranne che ho aggiunto il rumore all'onda sinusoidale perché l'onda sinusoidale pura è prevedibile e il modello in entrambi i casi ha predetto senza errori
make.sin <- function(){
t <- seq(0,50,0.1)
s <- sin(t)
return(s)
}
S <- make.sin()
noise <- rnorm(length(S))
S <- (S+noise)+1000
# х енкель для создания скользящего окна
hankel <- function(data, r=5) {
do.call(cbind,
lapply(0:(r-1),function(i) { data[(i+1):(length(data)-(r-1-i))]}))}
S <- hankel(S)
# делаем зиг и целевую с него
library(TTR)
make.zz <- function(ch=0.2){
zz <- ZigZag(S[,ncol(S)], change = ch, percent = T, retrace = F, lastExtreme = T)
n <- 1:length(zz);
for(i in n) { if(is.na(zz[i])) zz[i] = zz[i-1]}
dz<-c(NA,diff(zz))
sig<-ifelse(dz>0, 1, ifelse(dz<0, 0, NA))
return(list(label=sig , zz=zz))
}
Y <- make.zz()
layout(1:2)
# рисуем для наглядности синусоиду ,
# зигзаг на ней и внизу бинарный сигнал бай/сел
plot(S[,ncol(S)],t="l")
lines(Y$zz,col=4,lwd=2)
plot(Y$label ,t="l")
# подготовка данных
dat <- na.omit( cbind.data.frame(var=S, label=Y$label) )
label <- as.factor(dat$label)
dat <- dat[,-ncol(dat)]
# тренировки модели
tr <- 1:400
ts <- 401:nrow(S)
library(randomForest)
# тренируем модель как есть те целевая
# не заглядывает в будущее на один шаг
rf1 <- randomForest(label[tr]~., dat[tr,])
pr1 <- predict(rf1, dat[ts,])
# теперь тренируем вторую модель которая
# уже пробует предсказать следующее значение
label2 <- label[-1]
dat2 <- dat[-nrow(dat),]
rf2 <- randomForest(label2[tr]~., dat2[tr,])
pr2 <- predict(rf2, dat2[ts,])
# проверяем результаты
library(caret)
#ошибка без попытки предсказать
confusionMatrix(pr1,label[ts])
#ошибка с предсказанием на шаг
confusionMatrix(pr2,label2[ts])
media senza previsione
Precisione: 0,7895
con previsione
Precisione: 0,6702
P.S. Ho letto un po' male, perché nei predittori invece di Momentum ho la sinusoide stessa dopo i 5 valori. 5 valori con rumore sovrapposto
mytarmailS:
Quindi...
L'accelerazione sulla foresta è del 10% più alta senza uno spostamento di ZZ, che era necessario provare, perché ZZ predice il futuro in un momento specifico, non c'è bisogno di spostarlo.
Non prova nulla.
La regola è semplice: quando preparate i dati per l'allenamento , spostate il target a sinistra ("nel futuro") di una barra, indipendentemente da come avete generato il segnale. Ha un'idea del perché?
Se non lo sapete, ve lo descriverò in dettaglio.
