L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 281
Confesso che non capisco bene quello che vuoi dire. O meglio, non lo capisco affatto :-) In generale, ZigZag può essere usato come variabile di uscita, ma in un contesto molto ristretto. L'unica cosa che hai azzeccato è che devi scegliere il momento dell'analisi. A che punto analizzerete l'inversione di ZZ???? Se ogni bar, allora ti dico subito che questa è un'utopia. Il mercato dovrebbe essere analizzato al momento della sua inversione. Quando la rifrazione è già avvenuta, perché ci sarà sempre un posto per un pullback, da cui entreremo. Non c'è?
Questo è esattamente quello che ho scritto ed è la mia comprensione che stiamo parlando della stessa cosa
Prendendo le inversioni a breve (vendita). L'insegnante per la vendita NON è quello che c'è dopo l'inversione, ma PRIMA e DOPO l'inversione, che è tagliato fuori dalla linea arancione. Allo stesso modo con i lunghi.
Prendete una lunga linea viola. Taglia tutto al di sotto della linea di prezzo che predice un'inversione futura, che sarà ad un certo valore fisso - profitto potenziale. Cioè non prevediamo la tendenza ma il profitto.
Mi dica, scrive qualche storia su Oanda in qualche modo?
Hai ignorato la seconda parte del post per qualche motivo.
È la sorte dei maestri, dei virtuosi del loro mestiere, che qui sono molto pochi, se non nessuno.
Per ogni cosa che ho su oanda c'è una storia disponibile da scaricare dalla scatola. Probabilmente è stato quasi un anno di 20 minuti e un altro quasi un anno tra un'ora e un giorno
Come e dove posso scaricare?
come e dove posso scaricare?
Nel trading di tendenza devi prevedere la continuazione della tendenza, non le inversioni.
Bisogna prendere il filo del coltello, i maestri del loro mestiere, che sono molto pochi, se non nessuno, qui.
La continuazione del trend non è una cosa chiara perché c'è un errore di previsione che strappa il trend.
Vedi il mio post sopra. Catturare non la tendenza ma prevedere i profitti futuri. previsto e in attesa.
Naturalmente, le inversioni sono più difficili da insegnare così come i targetset e non con ZZ naturalmente perché ZZ cattura gli estremi non per niente dove il maggiore ha iniziato o finito di premere il prezzo. Le pieghe (ginocchia) di ZZ, punti sono di solito irrilevanti in termini di distinzione nello spazio delle caratteristiche.
Prevedete il prezzo o lavorate in base al movimento? Il MO prevede dove sarà il prezzo in futuro o l'algoritmo segue la tendenza?
Troverete tutto ciò di cui avete bisogno nel mio profilo. Fuori dalla scatola significa che si scarica il prodotto e si ottiene l'accesso immediato a tutti i dati storici disponibili.