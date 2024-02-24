L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 281

Mihail Marchukajtes:
Confesso che non capisco bene quello che vuoi dire. O meglio, non lo capisco affatto :-) In generale, ZigZag può essere usato come variabile di uscita, ma in un contesto molto ristretto. L'unica cosa che hai azzeccato è che devi scegliere il momento dell'analisi. A che punto analizzerete l'inversione di ZZ???? Se ogni bar, allora ti dico subito che questa è un'utopia. Il mercato dovrebbe essere analizzato al momento della sua inversione. Quando la rifrazione è già avvenuta, perché ci sarà sempre un posto per un pullback, da cui entreremo. Non c'è?

Questo è esattamente quello che ho scritto ed è la mia comprensione che stiamo parlando della stessa cosa

Prendendo le inversioni a breve (vendita). L'insegnante per la vendita NON è quello che c'è dopo l'inversione, ma PRIMA e DOPO l'inversione, che è tagliato fuori dalla linea arancione. Allo stesso modo con i lunghi.

Prendete una lunga linea viola. Taglia tutto al di sotto della linea di prezzo che predice un'inversione futura, che sarà ad un certo valore fisso - profitto potenziale. Cioè non prevediamo la tendenza ma il profitto.

 
mytarmailS:

Mi dica, scrive qualche storia su Oanda in qualche modo?

per ogni cosa che ho su oanda c'è una storia disponibile da scaricare dalla scatola. Probabilmente è stato quasi un anno di 20 minuti e un altro quasi un anno tra un'ora e un giorno
 
Combinatore:
Per ogni cosa che ho su oanda c'è una storia disponibile da scaricare dalla scatola. Probabilmente è stato quasi un anno di 20 minuti e un altro quasi un anno tra un'ora e un giorno

Come e dove posso scaricare?

 
Troverete tutto ciò di cui avete bisogno nel mio profilo. Out of the box significa che si scarica il prodotto e si ha accesso immediato a tutti i dati storici disponibili.
 
Combinatore:
La continuazione del trend non è una cosa chiara perché c'è un errore di previsione che strappa il trend.

Vedi il mio post sopra. Catturare non la tendenza ma prevedere i profitti futuri. previsto e in attesa.

 
Naturalmente, le inversioni sono più difficili da insegnare così come i targetset e non con ZZ naturalmente perché ZZ cattura gli estremi non per niente dove il maggiore ha iniziato o finito di premere il prezzo. Le pieghe (ginocchia) di ZZ, punti sono di solito irrilevanti in termini di distinzione nello spazio delle caratteristiche.

 
SanSanych Fomenko:

La continuazione del trend non è una cosa chiara perché c'è un errore di previsione che fa a pezzi il trend.

Vedi il mio post sopra. Catturare non la tendenza, ma prevedere i profitti futuri. previsto e in attesa.

Gli errori saranno ovunque, "l'inversione" sarà molto più rumorosa, poiché di solito è poco espressa nello spazio delle caratteristiche, è poco prevista, è solo come una meta-caratteristica ausiliaria, un'inversione è un'inversione della previsione del trend, la previsione del trend è invertita quindi è un'inversione, quando si imparano le inversioni di solito non è distinguibile da un pullback.
 
Non è vero:

Prevedete il prezzo o lavorate in base al movimento? Il MO prevede dove sarà il prezzo in futuro o l'algoritmo segue la tendenza?

 
Combinatore:
Troverete tutto ciò di cui avete bisogno nel mio profilo. Fuori dalla scatola significa che si scarica il prodotto e si ottiene l'accesso immediato a tutti i dati storici disponibili.
Grazie, ma non ho affatto familiarità con MT, forse c'è un'opzione per ottenere solo la storia in qualche file?
