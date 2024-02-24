L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 278
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho trovato una transazione nel mio diario di 5 anni fa, quando facevo trading su "oanda", per puro caso. Era un bel periodo, pieno di speranza e di una sorta di romanticismo da mercato. :)
Se hai una comprensione di ciò che è il risparmio / allocazione, capire da chi prendi i soldi e soprattutto disciplina e pazienza, non solo per entrare con successo, ma anche per aspettare l'intero movimento, con gli ultimi elementi ho problemi cronici, ed è per questo che mi sono unito agli algoritmi :)
P.S. l'intero sistema di trading in un solo post GRATIS :))
No, non è un errore.
Il sonaglio è uno scherzo piuttosto subdolo.
Da un lato permette di vedere l'intero ciclo di apprendimento automatico ad un costo irrisorio: datamining, modellazione, valutazione del modello.
D'altra parte, dà l'illusione della semplicità del modello. E questo non è affatto facile. Ogni elemento dei modelli utilizzati richiede un atteggiamento molto ponderato. E questo è richiesto in tutte le fasi del lavoro sull'applicazione della MI. In particolare, anche la selezione della variabile obiettivo non è un problema semplice. Si possono scegliere variabili target molto allettanti e poi trovare impossibile selezionare i predittori per loro. Nel caso dell'EA nell'articolo, in senso stretto, non è affatto chiaro COSA viene predetto....
Non esiste un graal, e soprattutto non ci sono illusioni, c'è bisogno di lavoro e di conoscenza.
Il fatto che tu abbia già preso l'indicatore anticipatore, è già spostato nel futuro. Se tu prendessi l'indicatore Momentum, dovrebbe essere spostato di mezzo periodo, ma ZZ mostra il futuro in un dato momento. Per commerciare con ZZ non è necessario spostarlo, se non è repricing? Le statistiche delle finestre con un ritardo dovrebbero essere spostate, ZZ non ha ritardo, la pendenza di ZZ mostra la direzione di posizione ideale e dovrebbe essere insegnata al classificatore.
L'offset non rovinerà significativamente l'apprendimento se la distanza tra ZZ ginocchia è molto più grande del passo di offset, ma insegnerete al sistema ad essere più avanti di ZZ e questo significa insegnargli a lavorare "meglio che perfetto", peggiorerà l'apprendimento per ovvi motivi, perché gli attributi appropriati potrebbero non essere stati ancora formati.
Consiglio di prendere una qualsiasi serie semplice, per esempio una sinusoide con un tratto per esempio un momento mezzo periodo della sinusoide, un obiettivoZZ con e senza spostamento e insegnarlo alla foresta, si può vedere che con uno spostamento sarà un po' peggio che senza.
Il punto è che hai già preso un indicatore principale, è già spostato nel futuro, se hai preso il momentum, allora sì, hai dovuto spostare di mezzo periodo, ma ZZ mostra il futuro in questo particolare momento. Per commerciare con ZZ non è necessario spostarlo, se non è repricing? Le statistiche delle finestre con un ritardo dovrebbero essere spostate, ZZ non ha ritardo, la pendenza di ZZ mostra la direzione di posizione ideale e dovrebbe essere insegnata al classificatore.
L'offset non rovinerà significativamente l'apprendimento se la distanza tra ZZ ginocchia è molto più grande del passo di offset, ma insegnerete al sistema ad essere più avanti di ZZ e questo significa insegnargli a lavorare "meglio che perfetto", peggiorerà l'apprendimento per ovvi motivi, perché gli attributi appropriati potrebbero non essere stati ancora formati.
Vi consiglio di prendere una qualsiasi serie semplice, per esempio una sinusoide con un tratto, per esempio la metà di un periodo della sinusoide e l'obiettivoZZ con e senza spostamento e insegnarlo alla foresta - potreste vedere che è un po' peggio con lo spostamento che senza.
Sarebbe bello vedere i risultati dei calcoli.
Spero che tu abbia letto tutti gli articoli che sono già stati pubblicati sul sito su questi argomenti e non descriverai l'invenzione della bicicletta?
Le nuove idee sono sempre interessanti.
Buona fortuna
Sì, anche una scimmia per tre rubli può farlo qui, questa è una tipica bandiera discendente.
AHAHAHAHAH.... giusto )) e c'era un tipico stocastico in una tipica zona di ipercomprato e molto probabilmente una tipica linea di tendenza che era tipicamente rotta e qualcos'altro di tipico che mi sono perso... E di sicuro, c'era anche un tipico analista che tipicamente analizza il prezzo dopo il fatto..... Tipica vittima della prossima cucina forex...
AHAHAHAHAH.... giusto )) e c'era un tipico stocastico in una tipica zona di ipercomprato e molto probabilmente una tipica linea di tendenza che era tipicamente rotta e qualcos'altro di tipico che mi sono perso... E di sicuro, c'era un tipico analista che tipicamente analizza il prezzo dopo il fatto..... Tipica vittima di un'altra cucina forex...
Tipica bandiera di downtrending, gli acquisti sono stati chiusi nuove vendite sono state aperte che cosa è il grande affare. In realtà ci sono 2 bandiere. Tipica vendita direzionale, tipico pullback direzionale, niente di nuovo nel mercato e non lo sarà.
Tipica bandiera di downtrending, gli acquisti sono stati chiusi, le nuove vendite sono state aperte, qual è il problema? In realtà ci sono 2 bandiere. Tipica vendita direzionale, tipico pullback direzionale, niente di nuovo sul mercato e non lo sarà.
Ancora una volta, tutto è tipico dopo il fatto, dopo il fatto si può spiegare l'andamento del mercato con stocastici, notizie, pattern o qualsiasi altra stronzata, si può anche spiegare la caduta come un prurito all'orecchio sinistro e se suona affidabile ai criceti, possono crederci e questa favola funzionerà, ma sapete cosa? Domani, quando il segnale si ripeterà e la decisione dovrà essere presa in tempo reale invece che post factum, tutti i criceti perderanno soldi su questo tipico segnale, e questa situazione sarà tipica del mercato senza alcun sarcasmo.
Posso trovare milioni di esempi in cui la tua bandiera non ha funzionato, quindi qual è la tipicità qui? Qual è il potere predittivo? Inoltre posso generare rumore casuale e darvi dicendo che è l'eurodollaro e ci troverete centinaia di vostre bandiere discendenti, significa che sono lì? se non ti rendi conto che non è eurodollaro, pensaci.
Ripeto ancora una volta, il post factum è tipico, il post factum può spiegare il movimento con stocastici, notizie e qualsiasi altra stronzata, si può anche spiegare la caduta con il prurito all'orecchio sinistro e se suona plausibile ai criceti, ci crederanno e questa favola funzionerà, ma sapete cosa? Domani, quando il segnale si ripeterà e la decisione dovrà essere presa in tempo reale invece che post factum, tutti i criceti perderanno soldi su questo tipico segnale, e questa situazione sarà tipica del mercato.
Posso trovare milioni di esempi in cui la tua bandiera non ha funzionato, quindi qual è la tipicità qui? Qual è il potere predittivo? Inoltre posso generare rumore casuale e darvi dicendo che è l'eurodollaro e ci troverete centinaia di vostre bandiere discendenti, significa che sono lì? non ti rendi nemmeno conto che non è eurodollaro, pensaci.
Vedete il movimento direzionale? Lo vedete, quindi secondo voi i partecipanti si sono basati sulle vostre conclusioni in quel momento. Tutti hanno cominciato a credere alla cosa principale - usare i lavori scientifici del membro del forum mql5 mytarmalis)))) Ci credi anche tu? È semplicemente ridicolo.
Bene, facciamoci una risata!!!! ))) Davvero, ognuno ha le sue idee, quindi cosa c'è ....)
Bene, facciamoci una risata!!!! ))) davvero ognuno a suo piacimento, beh questo è tutto....)