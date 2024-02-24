L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2568

Se non lo capisci la prima volta, rileggi il mio post sopra, ma lentamente :-)
 
mytarmailS #:
Giudicare perché?
Se l'autore ha detto 8 volte che è impossibile costruire l'IA basata sulle reti neurali, significa che --- "sembra ridursi a un'altra complicazione nell'architettura della rete"
Divertente...

Ho esaminato i link su entrambi i suoi siti - ci sono implementazioni dell'idea in MO anche lì. Il suo punto è implementato come un grande insieme di contesti, ognuno dei quali è una maglia separata (autoencoder, per esempio).

 
Ah, intendi solo la realizzazione del contesto? Ho pensato alla sua IA nel suo insieme, scusa, non ero attento.

 

Ecco il discorso di Alexey dove parla del suo modello di IA (senza antichi, filosofia, ecc.)

Parla alla comunità AGI, queste sono le persone che stabiliscono le tendenze negli algoritmi, conoscono bene le reti, il reinforcement learning, ecc.

Molto interessante per me vedere, capire e realizzare quanto siano primitivi i nostri approcci al mercato

Универсальный язык интеллекта. Редозубов на вебинаре AGI Russia
Универсальный язык интеллекта. Редозубов на вебинаре AGI Russia
  • 2020.11.10
  • www.youtube.com
Рассказ Алексея Редозубова о роли "языка" в контекстно-смысловой модели и решении задач NLP с ее помощью.Вебинар состоялся в четверг, 22.10.2020.Дан экскурс ...
 

L'IA è la capacità di una macchina di costruire un NS per risolvere problemi composti che si presentano :)

Inizialmente, c'è bisogno di un algoritmo che descriva gli ostacoli prima di raggiungere l'obiettivo, e l'IA deve scomporli e costruire reti per risolverli - con la configurazione della rete che viene determinata da sola.

 

A mio parere, ciò che conta di più è la comprensione della matematica finanziaria moderna e del MOI utilizzato in essa. Questo è necessario se non altro perché sono utilizzati da tutti i grandi produttori di prezzi.

Lezione sull'argomento su youtube.

День российской науки: Л.А. Меркин "Что такое финансовая математика и почему она важна"
День российской науки: Л.А. Меркин "Что такое финансовая математика и почему она важна"
  • 2021.02.08
  • www.youtube.com
Лекция доктора математики Л.А. Меркина, приуроченная к Дню российской науки в Университете "Сириус"
 
Cosa c'è da capire della matematica finanziaria e del MO, è necessario conoscere la meccanica del mercato e i suoi giocatori

La folla è destinata a perdere nella maggior parte dei casi, perché il suo contro-agente è un "giocatore importante".

1) bisogna vedere uno squilibrio di acquirenti e venditori al dettaglio, per esempio se ci sono molti venditori, allora il "grande giocatore" (l'acquirente) è dall'altra parte dell'affare

Come ora sull'ebreo, per esempio, molti venditori

2) C'è anche il trading nel momento contro la folla - questo è un market maker

Si vede sempre che il prezzo si muove contro la folla (correlazione inversa).

Mentre la folla compra e crede nella crescita, il prezzo scenderà e viceversa...

Questo è tutto il mercato...


p.s. E il video di sicuro

 
Aleksey Nikolayev #:

Quindi, per ogni predittore si prende una regola come 0,5<X<7,3,

Sì, diciamo così.

Aleksey Nikolayev #:

poi costruiamo il numero di tutte le combinazioni possibili

No, ora prendiamo l'esecuzione della regola di disuguaglianza come una e guardiamo il valore medio del target (diciamo per la classificazione binaria) quando la regola viene attivata dal campione, se il valore medio iniziale, diciamo, 0,45 nel campione, e dopo la valutazione solo dalle risposte è diventato 0,51, allora consideriamo che il predittore (la sua trama/quantità) ha un potere predittivo di 0,06, cioè il 6%.

Raccogliamo molti di questi predittori con sezioni, che sono già predittori binari indipendenti e li usiamo per costruire un modello.

Combinare tutti questi quanti con tutti (con o senza potere predittivo) non è davvero un lavoro veloce, ma può non essere irragionevole se fatto con un predittore di base su cui si identifica un quanto con potere predittivo.

Aleksey Nikolayev #:

In generale, per piccoli N (dipende dalla dimensione del campione) potrebbe funzionare, ma per quelli più grandi sarebbe un sovrallenamento.

Ma anche in teoria questo sovrallenamento sarà minore, dato che ci sono meno combinazioni possibili che nel campione completo.

Resta da capire perché tali regolarità quantistiche possano funzionare per 7 anni e poi improvvisamente smettere di funzionare...

 
Chissà se esiste un test per il determinismo delle tendenze...
Bisogna sapere se si tratta davvero di una tendenza o di una fluttuazione casuale...

Forse lo stesso Hearst?


Test per diversi tipi di tendenze fuori dalla scatola

R migliore!!!!

 
Aleksey Vyazmikin #:

No, ora prendiamo l'esecuzione della regola di disuguaglianza come una e guardiamo il valore medio del target (diciamo per la classificazione binaria) quando la regola viene attivata dal campione, se il valore medio originale è, diciamo, 0,45 nel campione, e dopo la valutazione per sola risposta è 0,51, allora consideriamo che il predittore (il suo grafico/quantum) ha un potere predittivo di 0,06, cioè il 6%.

Non c'è molta differenza (in termini di combinatoria) nel modo in cui questo è codificato esattamente. Il punto è lo stesso - ogni linea ha come caratteristiche quali regole sono applicate e quali no. È sempre 2^N varianti, dove N è il numero di regole. Dopo di che ognuna di queste regole sarà inclusa nell'insieme finale di 2^(2^N) varianti. È chiaro che è impossibile provare solo formalmente un numero così grande di varianti. Ecco perché ha senso organizzarli in modo ragionevole. Per esempio, prima prendiamo tutte le varianti descritte da una sola regola, poi tutte le varianti descritte da due sole regole e così via. O qualcosa del genere.

Aleksey Vyazmikin #:

Quello che resta da capire è perché tali regolarità quantistiche possono funzionare per 7 anni e poi improvvisamente fermarsi...

Prima o poi molti altri giocatori li troveranno, per esempio.

