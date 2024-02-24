L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1440

Ivan Negreshniy:

L'ho notato anch'io e l'ho applicato, ma per quanto ho capito funziona perché i dati fanno schifo, e un trucco del genere aiuta ad allenarsi su una serie di outlier. Se non lo fate, il modello si adatta a un broker o addirittura smette di funzionare a volte dopo alcuni aggiornamenti di dati sullo stesso terminale.

In breve, ho scritto ciò che riduce l'errore, ci sono altri trucchi più sofisticati come la crossvalidation ma in modo diverso e così via. Tutti questi insieme fanno un modello abbastanza buono. Se si tratta di trovare schemi, si tratta di metodi di entropia/trasformazione/pre-elaborazione.

Tutti hanno i loro trucchi.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ho risolto questi problemi, se non completamente, almeno qualcosa funziona, errori sul feedback 0,1-0,2 (classificazione), l'entropia è peggiore ma è comprensibile, questa metrica è responsabile di altre cose

naturalmente... ma di fatto:

Kesha Rutov:

Certo, certo... ma di fatto:


Beh, se sei interessato a discutere di una dimostrazione di test, sarebbe più logico fare delle domande di fondo, perché così e non altrimenti, qual è la radice del male, ecc.

Cioè un dialogo costruttivo. Altrimenti, questo ciarlare di vari maghi pazzi non mi interessa. Potete continuare ad assecondare le vostre illusioni.

A proposito, non farti bannare per la pubblicità. Non faccio pubblicità a nessuno, sono affari miei.

Tutto ciò che viene discusso è di dominio pubblico negli articoli.

Sei uno zero in questo senso. Nessun articolo, nessuna informazione utile, nessun monitornig. Niente.

Ma non mi aspetto l'adeguatezza da queste personalità, troppo basse.
 

sps )

 
Maxim Dmitrievsky:

oops )

Sono lusingato dalla sua attenzione al mio lavoro, ma no.

 
Maxim Dmitrievsky:

Se si tratta di trovare schemi, si tratta di metodi di entropia/trasformazione/pre-elaborazione.

come identificare l'alfabeto o la quantità di informazioni nel CD?

e di nuovo alla domanda banale - cosa usare come dati di input? - prezzo di chiusura, tutte le barre OHLC, alternanza di barre? cos'è il TF....

Ho passato molto tempo l'anno scorso a leggere questo forum (cerca entropia, argomenti di 6-7 anni fa)

e recuperare le conoscenze dall'università - mi è stata insegnata la teoria dell'informazione, è una disciplina interessante, ma per applicarla è necessario conoscere i nostri dati di input - se manca tale conoscenza, è crittografia, e, come nel nostro caso (CR), si riduce a bruteforce, che facciamo in IR )))

In particolare sulla 1a domanda c'è un articolohttps://habr.com/ru/post/127394/

Sulla base di questo si possono già fare alcune supposizioni

circa la forza bruta - devono ancora cercare in un'area limitata, altrimenti può andare avanti all'infinito.

Quello che faccio io - non so come spiegarlo in 3 frasi. Sto solo esaminando le opzioni basate sull'esperienza.

Per quanto riguarda l'articolo e la memoria del mercato - vedere di persona, ha gettato di recente. Conoscere solo 3 persone (i più informati) finora, l'argomento non è ancora stato esplorato completamente :)

Aspettando un feedback, come si dice, ma anche facendo da solo
