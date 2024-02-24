L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1440
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
L'ho notato anch'io e l'ho applicato, ma per quanto ho capito funziona perché i dati fanno schifo, e un trucco del genere aiuta ad allenarsi su una serie di outlier. Se non lo fate, il modello si adatta a un broker o addirittura smette di funzionare a volte dopo alcuni aggiornamenti di dati sullo stesso terminale.
In breve, ho scritto ciò che riduce l'errore, ci sono altri trucchi più sofisticati come la crossvalidation ma in modo diverso e così via. Tutti questi insieme fanno un modello abbastanza buono. Se si tratta di trovare schemi, si tratta di metodi di entropia/trasformazione/pre-elaborazione.
Tutti hanno i loro trucchi.
Ho risolto questi problemi, se non completamente, almeno qualcosa funziona, errori sul feedback 0,1-0,2 (classificazione), l'entropia è peggiore ma è comprensibile, questa metrica è responsabile di altre cose
naturalmente... ma di fatto:
La cosa più esilarante è che questa canaglia osa vendere questo scudo sul mercato.
Vi ricorderò cos'è ovunque questa feccia scriva:
Non c'è nient'altro di simile:
Certo, certo... ma di fatto:
Beh, se sei interessato a discutere di una dimostrazione di test, sarebbe più logico fare delle domande di fondo, perché così e non altrimenti, qual è la radice del male, ecc.
Cioè un dialogo costruttivo. Altrimenti, questo ciarlare di vari maghi pazzi non mi interessa. Potete continuare ad assecondare le vostre illusioni.
A proposito, non farti bannare per la pubblicità. Non faccio pubblicità a nessuno, sono affari miei.
Tutto ciò che viene discusso è di dominio pubblico negli articoli.
Sei uno zero in questo senso. Nessun articolo, nessuna informazione utile, nessun monitornig. Niente.Ma non mi aspetto l'adeguatezza da queste personalità, troppo basse.
ecco il logo giusto per il prodotto del truffatore Maxim Denisenko
ecco il logo giusto per il prodotto del truffatore Maxim Denisenko
sps )
oops )
rimuoverlo dal mercato, almeno salvare qualche onore
Toglierlo dal mercato, salvare un po' di onore.
Sono lusingato dalla sua attenzione al mio lavoro, ma no.
Se si tratta di trovare schemi, si tratta di metodi di entropia/trasformazione/pre-elaborazione.
come identificare l'alfabeto o la quantità di informazioni nel CD?
e di nuovo alla domanda banale - cosa usare come dati di input? - prezzo di chiusura, tutte le barre OHLC, alternanza di barre? cos'è il TF....
Ho passato molto tempo l'anno scorso a leggere questo forum (cerca entropia, argomenti di 6-7 anni fa)
e recuperare le conoscenze dall'università - mi è stata insegnata la teoria dell'informazione, è una disciplina interessante, ma per applicarla è necessario conoscere i nostri dati di input - se manca tale conoscenza, è crittografia, e, come nel nostro caso (CR), si riduce a bruteforce, che facciamo in IR )))
come identificare l'alfabeto o la quantità di informazioni nel CR?
e di nuovo ad una domanda banale - cosa usare come input? - prezzo di chiusura, l'intera barra OHLC, alternanza di barre? cos'è il TF....
Ho passato molto tempo l'anno scorso a leggere questo forum (cerca entropia, argomenti di 6-7 anni fa)
e recuperare le conoscenze dall'università - ho imparato la teoria dell'informazione, disciplina interessante, ma per applicarla è necessario conoscere i nostri dati di input - se manca tale conoscenza, si tratta di crittografia, poi, come nel nostro caso (CR), si riduce a bruteforcing - è quello che facciamo in IR )))
In particolare sulla 1a domanda c'è un articolohttps://habr.com/ru/post/127394/
Sulla base di questo si possono già fare alcune supposizioni
circa la forza bruta - devono ancora cercare in un'area limitata, altrimenti può andare avanti all'infinito.
Quello che faccio io - non so come spiegarlo in 3 frasi. Sto solo esaminando le opzioni basate sull'esperienza.
Per quanto riguarda l'articolo e la memoria del mercato - vedere di persona, ha gettato di recente. Conoscere solo 3 persone (i più informati) finora, l'argomento non è ancora stato esplorato completamente :)Aspettando un feedback, come si dice, ma anche facendo da solo