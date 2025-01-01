DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheLogica fuzzyMembership functionsCSigmoidalMembershipFunctionA 

A (metodo Get)

Ottiene il rapporto pendenza funzione di appartenenza.

double  A()

Valore di ritorno

Il rapporto pendenza della funzione di appartenenza.

A (metodo Set)

Imposta il rapporto pendenza funzione di appartenenza.

void  A(
   const double  a      // il primo rapporto di pendenza della funzione di appartenenza 
   )

Parametri

a

[in] Il rapporto di pendenza della funzione di appartenenza.

C