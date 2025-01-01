MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheLogica fuzzyMembership functionsCSigmoidalMembershipFunctionA ACGetValue A (metodo Get) Ottiene il rapporto pendenza funzione di appartenenza. double A() Valore di ritorno Il rapporto pendenza della funzione di appartenenza. A (metodo Set) Imposta il rapporto pendenza funzione di appartenenza. void A( const double a // il primo rapporto di pendenza della funzione di appartenenza ) Parametri a [in] Il rapporto di pendenza della funzione di appartenenza. CSigmoidalMembershipFunction C