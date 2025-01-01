MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCColorGenerator
CColorGenerator
La Classe CColorGenerator è una classe ausiliaria della libreria grafica per lavorare con la tavolozza dei colori.
Descrizione
La classe CColorGenerator contiene la tavolozza dei colori iniziali utilizzati per le curve per default (se un colore non è specificato dall'utente).
Se tutti i colori dalla tavolozza iniziale vengono utilizzati già, nuovi colori vengono generati automaticamente e la paletta viene ri-riempita.
Dichiarazione
class CColorGenerator
Titolo
#include <Graphics\ColorGenerator.mqh>