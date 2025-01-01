DocumentazioneSezioni
La Classe CColorGenerator è una classe ausiliaria della libreria grafica per lavorare con la tavolozza dei colori.

Descrizione

La classe CColorGenerator contiene la tavolozza dei colori iniziali utilizzati per le curve per default (se un colore non è specificato dall'utente).

Se tutti i colori dalla tavolozza iniziale vengono utilizzati già, nuovi colori vengono generati automaticamente e la paletta viene ri-riempita.

Dichiarazione

   class CColorGenerator

Titolo

   #include <Graphics\ColorGenerator.mqh>

I metodi della Classe

Metodo

Descrizione

Next

Restituisce il colore successivo dalla tavolozza

Reset

Resetta il generatore