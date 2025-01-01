DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayFloatShutdown 

Shutdown

Ripulisce l'array con una rilascio pieno della memoria.

bool  Shutdown()

Valore di ritorno

true - successo, false - errore.

Esempio:

//--- esempio per CArrayFloat::Shutdown()
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiungi elementi dell'array
   //--- . . .
   //--- shutdown array
   if(!array.Shutdown())
     {
      printf("Errorde dello Shutdown");
      delete array;
      return;
     }
   //--- elimina array
   delete array;
  }
