AddArray

Aggiunge elementi di un array alla fine di un altro.

bool  AddArray(
   const CArrayFloat*  src      // puntatore alla sorgente
   )

Parametri

src

[in] Puntatore ad un'istanza della classe CArrayFloat in utilizzo come sorgente di elementi da aggiungere.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si possono aggiungere elementi.

Esempio:

//--- esempio per CArrayFloat::AddArray(const CArrayFloat*)
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- crea l'array sorgente
   CArrayFloat *src=new CArrayFloat;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      delete array;
      return;
     }
   //--- aggiunge gli elementi dell'array sorgente
   //--- . . .
   //--- aggiunge un altro array
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Errorre aggiuta array");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- elimina la sorgente dell'array
   delete src;
   //--- usa array
   //--- . . .
   //--- elimina array
   delete array;
  }