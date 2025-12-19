Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Trading range del periodo - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 8
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/953
MQL4/5-JsonLib
A JSON library that supports MQL4/MQL5Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV
Esporta le statistiche di trading complete in un file CSV.