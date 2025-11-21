Questo blocco di codice rileva una Nuova barra o una Nuova candela quando viene ricevuta.

Il principio di base del codice è molto semplice. Innanzitutto il codice memorizza l' ora della barra/candela precedente. (Poi aggiunge 60 secondi (pari a 1 minuto, ma si può aggiungere il tempo che si desidera) all'ora della barra precedente per ottenere il valore dell'ora di chiusura della barra/candela corrente.

Una volta,

Tempo corrente = valore del tempo di chiusura della barra/candela corrente. Ciò significa che è stata ricevuta una nuova barra/la barra corrente si è chiusa....

In questo codice il flag (la variabile di tipo bool ' NewBarRecived') evita la chiamata multipla di questo blocco di codice, il che significa che questo blocco di codice viene eseguito solo una volta per barra/candela. Il commento(); e il playsound("ok.wav"); sono utilizzati per verificare l'accuratezza del blocco di codice. È possibile rimuoverli se si desidera.

Il flag viene resettato a false una volta che l'ora corrente è superiore all'ora di chiusura della candela corrente per verificare l'arrivo della prossima barra. (Osservare i commenti per capire).