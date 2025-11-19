CodeBaseSezioni
knyazev30241
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione un Expert Advisor.

Quando viene aperto un ordine, l'Expert Advisor inserisce ordini aggiuntivi in base alla griglia specificata, con o senza aumento del lotto (a seconda delle impostazioni). È possibile configurare il posizionamento della griglia anche in base a due indicatori: RSI e CCI, ma al passo della griglia. Ovvero griglia+segnale.

Chiudiamo le posizioni quando viene raggiunto un profitto o un profitto + inversione della MA.

È possibile chiudere Sell o Buy separatamente, così come l'intera serie insieme.

Si può anche operare in base ai segnali stessi.


Se qualcuno trova errori nel codice o aiuta a ottimizzarlo, ne sarò felice.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/32243

