Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
KSU_martin - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 15
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione un Expert Advisor.
Quando viene aperto un ordine, l'Expert Advisor inserisce ordini aggiuntivi in base alla griglia specificata, con o senza aumento del lotto (a seconda delle impostazioni). È possibile configurare il posizionamento della griglia anche in base a due indicatori: RSI e CCI, ma al passo della griglia. Ovvero griglia+segnale.
Chiudiamo le posizioni quando viene raggiunto un profitto o un profitto + inversione della MA.
È possibile chiudere Sell o Buy separatamente, così come l'intera serie insieme.
Si può anche operare in base ai segnali stessi.
Se qualcuno trova errori nel codice o aiuta a ottimizzarlo, ne sarò felice.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/32243
Istogramma MACDCanale FP
Un canale costruito sui valori estremi dei prezzi del periodo. La particolarità di questo indicatore è che i valori della linea centrale, così come i confini superiore e inferiore del canale, sono determinati dal calcolo dei Pivot Point, utilizzati come presunti livelli di supporto e resistenza.
This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.Save history to HST
The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.