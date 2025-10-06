CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Script

Save OHLCV Data from Chart to CSV File - script per MetaTrader 5

Mohammad Sh | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
6
Valutazioni:
(5)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Il metodo standard per ottenere i dati storici in metatrader5 consiste nell'utilizzare lo strumento "Visualizza>Simboli>Richiesta", come mostrato nell'immagine sottostante:

Richiesta di dati storici

Tuttavia, questo a volte non restituisce tutti i dati disponibili sul grafico.

Questo script salva tutti i dati storici disponibili in un file CSV situato nella cartella "Files" all'interno della directory "Common Data Path".

Nota: assicurarsi che "Barre massime nel grafico" sia impostato su "Illimitato" in "Strumenti>Opzioni>Grafici" (vedere l'immagine seguente).

Barre massime sul grafico


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/51567

HiLo HiLo

Indicatore di linea alta e bassa

PrezzoAllarme PrezzoAllarme

L'indicatore mostra una linea orizzontale, utilizzata per impostare il livello di attivazione del segnale.

EQUILIBRIUM-2011 EQUILIBRIUM-2011

Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).

XML parser XML parser

A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.