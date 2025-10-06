Unisciti alla nostra fan page
Save OHLCV Data from Chart to CSV File - script per MetaTrader 5
Il metodo standard per ottenere i dati storici in metatrader5 consiste nell'utilizzare lo strumento "Visualizza>Simboli>Richiesta", come mostrato nell'immagine sottostante:
Tuttavia, questo a volte non restituisce tutti i dati disponibili sul grafico.
Questo script salva tutti i dati storici disponibili in un file CSV situato nella cartella "Files" all'interno della directory "Common Data Path".
Nota: assicurarsi che "Barre massime nel grafico" sia impostato su "Illimitato" in "Strumenti>Opzioni>Grafici" (vedere l'immagine seguente).
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/51567
