L'indicatore WaveTrend (WT) è un potente strumento di analisi tecnica progettato per identificare la direzione del trend e i potenziali punti di inversione. Traccia due linee, WT1 e WT2, in una finestra separata, calcolate in base al momentum dei prezzi e alle medie smussate.

A tool to align the trading sessions names with broker server time, and local time