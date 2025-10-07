Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Unisciti alla nostra fan page
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Renko_Subwindow_ATRTrend - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Yordan Lechev
- Visualizzazioni:
- 13
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Pubblicato:
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/63485
GetFontName
Modulo funzionale per una più comoda visualizzazione della selezione dei caratteri nei parametri di ingresso dell'indicatore.Array IncMFIOn
La classe CMFIOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Money Flow Index (MFI) per buffer di indicatori. Ecco un esempio di utilizzo della classe.
WaveTrend
L'indicatore WaveTrend (WT) è un potente strumento di analisi tecnica progettato per identificare la direzione del trend e i potenziali punti di inversione. Traccia due linee, WT1 e WT2, in una finestra separata, calcolate in base al momentum dei prezzi e alle medie smussate.Trading Session Mapping
A tool to align the trading sessions names with broker server time, and local time