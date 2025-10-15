CodeBaseSezioni
Indicatori

Hacking objects in an EX5 - indicatore per MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(6)
Pubblicato:
Questo codice dimostra come sia possibile modificare gli oggetti di un indicatore senza disporre del codice sorgente. Ci sono alcuni indicatori che non utilizzano buffer, ma solo oggetti. Sarebbe facile modificare gli input con iCustom, ma questo è possibile solo se l'indicatore utilizza buffer per disegnare gli elementi. Cosa succede se l'indicatore utilizza solo oggetti?


Per la dimostrazione viene utilizzato un indicatore di mercato gratuito per MT5 chiamato "PZ Multidiagonals MT5". È necessario installare questo indicatore dal mercato prima di provare questo codice così com'è.

Per poter iniziare a manipolare gli oggetti, abbiamo bisogno del nome del prefisso dell'oggetto. La funzione LogChartObjectNames() viene creata per registrare tutti i nomi degli oggetti presenti nell'indicatore.

Gli oggetti vengono poi manipolati con la funzione ModifyChartObjects(), che passa due parametri. Il prefisso del nome (che dovrebbe essere la parte iniziale di un nome descrittivo dell'oggetto) e un numero intero che serve a passare la quantità di oggetti da non modificare o da "risparmiare" per quel particolare oggetto.


L'indicatore PZ Multidiagonals è un indicatore di tendenza che disegna automaticamente linee di tendenza, ma che esagera un po'. Ecco come appare la preimpostazione predefinita:


Dalla finestra dei dati, è evidente che in questo indicatore non vengono utilizzati buffer. Tutto è costruito con oggetti.


Ora, partendo da un grafico pulito e caricando questo indicatore "Hacking Objects.mq5", vedrete come ho rimosso molte linee di tendenza, lasciando quelle che a mio avviso sono le più rilevanti non accedendo agli input, ma hackerando gli oggetti:






Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50895

