Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Raymond Cloudy Day For EA - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 19
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Caratteristiche principali:
-
Metodo di calcolo innovativo:
- Il nucleo dell'indicatore Raymond Cloudy Day è caratterizzato da un metodo di calcolo unico, che offre punti altamente precisi e affidabili per guidare i trader nel prendere decisioni informate.
-
Estensione per acquisto/vendita:
- L'indicatore conferma le potenziali estensioni del trend per l'acquisto o la vendita, o il ritorno al punto principale calcolato, fornendo indicazioni strategiche ai trader.
-
Punti di take profit (TP):
- I punti TP possono essere utilizzati per garantire i profitti o come punti regolari, consentendo flessibilità nell'esecuzione della strategia.
-
Linee di supporto/resistenza:
- Tutti i punti calcolati fungono da linee di supporto o di resistenza, offrendo approfondimenti sui potenziali movimenti dei prezzi e sul comportamento del mercato.
Vantaggi:
-
Maggiore precisione: L'innovativa combinazione di un nuovo metodo di calcolo e di algoritmi avanzati consente di identificare con maggiore precisione le tendenze, migliorando il processo decisionale.
-
Funzionalità versatile: Adatto sia ai principianti che ai trader più esperti, l'indicatore Raymond Cloudy Day si adatta alle vostre esigenze, offrendo sia semplicità che funzionalità avanzate.
Strategie di trading personalizzate:
Si prega di notare che l'attuale strategia inclusa nell'EA è solo una demo e non è stata testata a fondo. Vi invitiamo a integrare le vostre strategie di trading per utilizzare l'indicatore Raymond Cloudy Day al massimo delle sue potenzialità. Sperimentate diversi approcci e adattate l'indicatore al vostro stile di trading per ottenere risultati ottimali.
Sperimentate la potenza della visione di Raymond e la nostra esperienza di codifica con l'indicatore Raymond Cloudy Day. Ottimizzate la vostra strategia di trading e massimizzate il vostro successo sul mercato con questo strumento all'avanguardia.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50850
Una dimostrazione di come modificare gli oggetti di un indicatore senza disporre del codice sorgente.IncStdDevOnArray
La classe CStdDevOnArray è progettata per calcolare la deviazione standard (StdDev) sul buffer dell'indicatore.
Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).XML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.