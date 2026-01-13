Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Wickless Breakout - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 16
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47330
GMMA_Long_Gistogramma
Indicatore GMMA Long, convertito in istogramma per facilitare la presentazione.SpearmanStack_X20 (corde degli indicatori SpearmanRankCorrelation)
Venti righe di indicatore di correlazione di rango di Spearman in una finestra
Wick Engulf
Un modello di candela wick engulfAdaptive VWAP Institutional
Adaptive VWAP Institutional: Multi-Asset Auto-Detection & DST-Accurate Session Resets (Forex 5PM NY Standard).