Indicatori

Wickless Breakout - indicatore per MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Se un qualsiasi tipo di candela ha uno stoppino mancante, traccia una "x" in wingdings


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47330

GMMA_Long_Gistogramma GMMA_Long_Gistogramma

Indicatore GMMA Long, convertito in istogramma per facilitare la presentazione.

SpearmanStack_X20 (corde degli indicatori SpearmanRankCorrelation) SpearmanStack_X20 (corde degli indicatori SpearmanRankCorrelation)

Venti righe di indicatore di correlazione di rango di Spearman in una finestra

Wick Engulf Wick Engulf

Un modello di candela wick engulf

Adaptive VWAP Institutional Adaptive VWAP Institutional

Adaptive VWAP Institutional: Multi-Asset Auto-Detection & DST-Accurate Session Resets (Forex 5PM NY Standard).