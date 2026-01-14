Unisciti alla nostra fan page
La funzione GetExtremums() è progettata per cercare gli estremi in una determinata sezione della storia. L'algoritmo di ricerca è simile a quello utilizzato nell'indicatore FastZZ, solo che viene utilizzato un parametro per determinare l'estremo: la variazione minima del prezzo.
int GetExtremums(double range, //modifica del prezzo minimo MqlRates &rates[], //array di citazioni storiche dextremum &ge[], //riportato array di estremi int total=0) //estremità numeriche richieste o zero per tutte le estremitàParametri:
- double range - variazione minima del prezzo per determinare l'extremum;
- MqlRates &rates[] - un array di quotazioni;
- dextremum &ge[] - un array in cui gli estremi trovati vengono salvati in sequenza; il primo elemento (indice 0) contiene l'estremo più vicino nel tempo.
- int total - limitazione del numero di ricerche di estremi. Per impostazione predefinita (total==0) vengono cercati tutti gli estremi.
- Il numero di elementi nell'array degli estremi.
La struttura seguente viene utilizzata per descrivere gli estremi.
struct dextremum //descrizione estrema { int type; //1 - picco, -1 - fondo datetime time; double value; };
Esempio di utilizzo di GetExtremums().
#include <GetExtremums.mqh> //---- void OnStart() { MqlRates rt[]; dextremum zz[]; CopyRates(_Symbol,_Period,TimeCurrent(),100,rt); //la prima variante - per ottenere 10 estremi int cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz,10); for(int i=0; i<cnt; i++) Print(i,") ",zz[i].time," >> ",zz[i].type==1?"Peek":"Trough","=",zz[i].value); //la seconda variante - per ottenere tutti gli estremi cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz); Print("Found ",cnt," extremums"); } //----
