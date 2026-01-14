CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Librerie

Ottieni Estremi - libreria per MetaTrader 5

Yury Kulikov | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(28)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
getextremums.mqh (5.22 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

La funzione GetExtremums() è progettata per cercare gli estremi in una determinata sezione della storia. L'algoritmo di ricerca è simile a quello utilizzato nell'indicatore FastZZ, solo che viene utilizzato un parametro per determinare l'estremo: la variazione minima del prezzo.

int GetExtremums(double range,      //modifica del prezzo minimo
                 MqlRates &rates[], //array di citazioni storiche
                 dextremum &ge[],  //riportato array di estremi
                 int total=0)      //estremità numeriche richieste o zero per tutte le estremità
Parametri:
  • double range - variazione minima del prezzo per determinare l'extremum;
  • MqlRates &rates[] - un array di quotazioni;
  • dextremum &ge[] - un array in cui gli estremi trovati vengono salvati in sequenza; il primo elemento (indice 0) contiene l'estremo più vicino nel tempo.
  • int total - limitazione del numero di ricerche di estremi. Per impostazione predefinita (total==0) vengono cercati tutti gli estremi.
Valore restituito:
  • Il numero di elementi nell'array degli estremi.

La struttura seguente viene utilizzata per descrivere gli estremi.

struct dextremum         //descrizione estrema
{
   int        type;      //1 - picco, -1 - fondo
   datetime   time;
   double      value;
};


Esempio di utilizzo di GetExtremums().

#include <GetExtremums.mqh>
//----
void OnStart()
{
   MqlRates rt[];
   dextremum zz[];
   CopyRates(_Symbol,_Period,TimeCurrent(),100,rt);
   //la prima variante - per ottenere 10 estremi
   int cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz,10);
   for(int i=0; i<cnt; i++)
        Print(i,") ",zz[i].time," >> ",zz[i].type==1?"Peek":"Trough","=",zz[i].value);
   //la seconda variante - per ottenere tutti gli estremi 
   cnt=GetExtremums(100*_Point,rt,zz);
   Print("Found ",cnt," extremums");
}
//----

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1052

gpfTCPivotStop gpfTCPivotStop

Consulente esperto basato sulla linea di riferimento del Pivot giornaliero

gpfTCPivotLimit gpfTCPivotLimit

Sistema di trading sul rimbalzo dai livelli di supporto/resistenza dell'indicatore Pivot

Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy

Un indicatore visivo professionale per la popolare strategia "One Candle" Daily Breakout (0,9 SL / 1,25 TP). Automatizza l'analisi vettoriale dell'oro (XAUUSD).

BinanceQuotesDownloader BinanceQuotesDownloader

Visualizzazione in tempo reale delle quotazioni di Binance