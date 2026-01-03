Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Tempo di denominazione abbreviata - script per MetaTrader 5
Questa funzione mi fornisce i nomi abbreviati dei timeframes
Esempio:
"M1" invece di "PERIODO_M1".
void OnStart() { ENUM_TIMEFRAMES timeframe = Period(); string result = GetTimeframeShortName(timeframe); Comment(result); Print(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| funzione per ottenere il nome breve del timeframe | //+------------------------------------------------------------------+ string GetTimeframeShortName(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { switch(timeframe) { case PERIOD_M1: return "M1"; case PERIOD_M2: return "M2"; case PERIOD_M3: return "M3"; case PERIOD_M4: return "M4"; case PERIOD_M5: return "M5"; case PERIOD_M6: return "M6"; case PERIOD_M10: return "M10"; case PERIOD_M12: return "M12"; case PERIOD_M15: return "M15"; case PERIOD_M20: return "M20"; case PERIOD_M30: return "M30"; case PERIOD_H1: return "H1"; case PERIOD_H2: return "H2"; case PERIOD_H3: return "H3"; case PERIOD_H4: return "H4"; case PERIOD_H6: return "H6"; case PERIOD_H8: return "H8"; case PERIOD_H12: return "H12"; case PERIOD_D1: return "D1"; case PERIOD_W1: return "W1"; case PERIOD_MN1: return "MN1"; default: return ""; } }
Tradotto dal portoghese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/pt/code/43357
PosizioneInfo
Un semplice indicatore per visualizzare alcune informazioni sulla posizione reale direttamente sul grafico corrente.i-AnyRange2
Indicatore di due intervalli di tempo arbitrari
Candle Grids
Disegnare un Rettangolo sul grafico per tracciare griglie personalizzate in base al valore dei punti in ingressoMA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).