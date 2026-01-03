Unisciti alla nostra fan page
TimeSeries - Libreria di funzioni per lavorare con le serie temporali - libreria per MetaTrader 5
Libreria di funzioni per lavorare con le serie temporali
Sono disponibili i seguenti analoghi delle funzioni MQL4: iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest e iBarshift.
Per tutte le funzioni è disponibile una variante di chiamata breve (con il simbolo e il periodo del grafico corrente).
iHighest e iLowest sono disponibili in 2 varianti: "dalla barra X alla barra Y" e "dal tempo X al tempo Y".
Cronologia delle modifiche
- 2012.10.15:
- [+] Aggiunte le funzioni iBars e iVolume
Intestazione
#include <komposter\TimeSeries.mqh>
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1008
