CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Librerie

TimeSeries - Libreria di funzioni per lavorare con le serie temporali - libreria per MetaTrader 5

Andrey Khatimlianskii | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(38)
Pubblicato:
\MQL5\Include\komposter\
timeseries.mqh (12.86 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Libreria di funzioni per lavorare con le serie temporali

Sono disponibili i seguenti analoghi delle funzioni MQL4: iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest e iBarshift.

Per tutte le funzioni è disponibile una variante di chiamata breve (con il simbolo e il periodo del grafico corrente).

iHighest e iLowest sono disponibili in 2 varianti: "dalla barra X alla barra Y" e "dal tempo X al tempo Y".


Cronologia delle modifiche

  • 2012.10.15:
    • [+] Aggiunte le funzioni iBars e iVolume

Intestazione

#include <komposter\TimeSeries.mqh>

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1008

BBMA Oma Ally OmniView BBMA Oma Ally OmniView

It's like a bird's-eye view for BBMA Oma Ally fans. ust drag it onto the chart and you'll get all the BBMA signals running on the chart.

RSA Library for asymmetric encryption in MQL5 RSA Library for asymmetric encryption in MQL5

Securing data transfer between client and Server could be a big challenge for you as MQL5 programmer. You may have experience in using built in MQL5 encryption systems like AES.AES can securely encrypt your data but on the other hand is not secure when it comes to sending the AES key through insecure channels. You can only rely on asymmetric encryption systems Like RSA in such cases. you keep the private key at your server side and only share the public key with your clients. Even more you can use hybrid RSA_AES approach to archive more performance

i-AnyRange2 i-AnyRange2

Indicatore di due intervalli di tempo arbitrari

PosizioneInfo PosizioneInfo

Un semplice indicatore per visualizzare alcune informazioni sulla posizione reale direttamente sul grafico corrente.