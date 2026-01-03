Libreria di funzioni per lavorare con le serie temporali





Sono disponibili i seguenti analoghi delle funzioni MQL4: iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest e iBarshift.

Per tutte le funzioni è disponibile una variante di chiamata breve (con il simbolo e il periodo del grafico corrente).

iHighest e iLowest sono disponibili in 2 varianti: "dalla barra X alla barra Y" e "dal tempo X al tempo Y".





Cronologia delle modifiche



2012.10.15:

[+] Aggiunte le funzioni iBars e iVolume

Intestazione



