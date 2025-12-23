Determinazione delle prestazioni degli indicatori di tendenza utilizzando la strategia "sempre in posizione"

L'essenza del problema



Esistono innumerevoli indicatori di tendenza, ma purtroppo la maggior parte di essi sono solo belle immagini. Tali indicatori non sono in grado di offrire a un trader un vantaggio statistico sul mercato; al contrario, aggiungono caos e perdite al suo trading.





Cosa bisogna fare



Un buon approccio sarebbe quello di rimuovere tutti gli indicatori inutili dal tuo arsenale e mantenere solo quelli che funzionano davvero. Il trading diventerà più accurato e la varianza prevista del saldo del tuo conto sarà significativamente ridotta.

In parole povere: potrai fare trading meglio e con meno rischi per il tuo portafoglio.

il tuo account crescerà in modo più costante;

sarà meno probabile che si verifichino bruschi cali o aumenti del tuo equilibrio;

Sarà più facile per te prevedere quanti soldi ci saranno sul tuo conto nel prossimo futuro.



Come farlo

Il modo più semplice, ma anche più efficace, per testare gli indicatori di tendenza è la strategia "Sempre in posizione": quando la tendenza dell'indicatore cambia, chiudiamo la posizione e apriamo immediatamente quella opposta.

Ecco come appare su un grafico. L' indicatore AceTrend.



Basta testare l'indicatore su almeno 10 anni di storia. Osserva il grafico del test e chiediti: voglio davvero partecipare a questa iniziativa?



Test dell'indicatore AceTrend sulla coppia di valute GBPUSD nel periodo 2008-2026.

Non sembra un granché?! E questo è comunque un ottimo risultato. Metti alla prova i tuoi indicatori usando questa semplice strategia...



Esistono anche concetti più avanzati per testare gli indicatori di tendenza. Ad esempio, io utilizzo il "rating RBTI dei migliori indicatori di tendenza".

📊 Riepilogo: Dalle "belle immagini" al trading sistematico

Invece di cercare un indicatore "bello" che mostri buoni dati di ieri e dell'altro ieri, esegui i test su un periodo di tempo più lungo. Questo ti farà risparmiare un sacco di stress, denaro e tempo!



