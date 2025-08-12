Risultati dei test del Bomber Corporation EA M15

Allora, ragazzi, pubblico qui i risultati dei test per il timeframe M15 dell’Expert Advisor Bomber Corporation.

Su questo timeframe, il trading sarà più attivo perché il grafico dei prezzi si muove in modo molto più dinamico — circa 4 volte di più rispetto al grafico orario — il che è logico.

Per quanto riguarda i risultati dei test, qui sotto potete vedere come l’Expert Advisor Bomber Corporation si comporta su diverse coppie di valute. Questo sarà un portafoglio Forex.

In futuro, cercherò di trovare altri asset per il Bomber Corporation, compresi metalli e criptovalute.





Ma per ora ci stiamo concentrando sulle coppie di valute Forex, e pubblicherò i risultati dei test che sono riuscito a ottimizzare per il trading.

Ho effettuato questo test sul periodo storico dal 2018 al 2025. Si tratta di un test con lotto fisso, senza alcuna gestione automatica del capitale. In altre parole, ciò che vedete qui è la performance pura — non mascherata da trucchi matematici — solo un lotto fisso, che riflette al meglio la reale redditività della strategia di trading.









Ora, ragazzi, utilizzando il programma QuantAnalyzer, possiamo unire tutti questi grafici di test in uno solo e vedere come la strategia si comporterebbe su un singolo conto di trading.

Giusto per ricordare — questo è stato testato con lotto fisso, e stiamo semplicemente valutando le prestazioni della strategia di trading. L’obiettivo è vedere come opera senza gestione automatica del capitale, così da poter osservare risultati di trading puri e non alterati, senza alcun trucco matematico.







