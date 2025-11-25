Imbalance, Infusion e Splash: Tre Chiavi per Leggere il Flusso Ordini con Delta Fusion Pro



Delta Fusion Pro introduce tre funzionalità avanzate che permettono di interpretare il comportamento del mercato attraverso il flusso ordini e il volume: Imbalance, Infusion e Splash. Vediamo come funzionano e perché possono fare la differenza.

1. Imbalance: Scoprire gli squilibri tra Ask e Bid

L’Imbalance misura la sproporzione tra volumi in acquisto (Ask) e in vendita (Bid) all’interno di una barra. Quando il rapporto supera una soglia critica, significa che una parte del mercato sta esercitando una pressione significativa.

Come funziona in Delta Fusion Pro

L’indicatore calcola il rapporto Ask/Bid e lo confronta con un parametro auto-tuned (es. 6.0 per M15). Se il volume minimo richiesto è superato, viene generato un segnale visivo sul grafico.

Perché è utile

Gli squilibri anticipano spesso movimenti direzionali rapidi. Un forte Imbalance rialzista indica aggressività dei compratori, mentre uno ribassista segnala pressione dei venditori.

in questo esempio dopo una divergenza rialzista compare un segnale imbalance su una candela fortemente rialzista.





2. Infusion: Volume Anomalo Concentrato

L’Infusion rileva barre con volumi eccezionalmente alti rispetto alla media recente. Questo fenomeno è tipico di ingressi istituzionali o di eventi di volatilità improvvisa.

Come funziona in Delta Fusion Pro

Il sistema confronta il volume della barra corrente con la media delle ultime N barre (auto-tuned in base al timeframe). Se il volume è superiore di un fattore definito (es. 2.5x), la barra viene marcata come “Infusion”.

Perché è utile

Un picco di volume non è solo rumore: spesso coincide con l’inizio di un trend o con la rottura di un livello chiave.





in questo esempio dopo un imbalance bullish compare il segnale Infusion che indica una continuazione del Trend in atto.





3. Splash: Il Segnale di Shock

Lo Splash è un indicatore di “shock” di volume, ancora più selettivo dell’Infusion. Non si limita a guardare il volume assoluto, ma valuta la deviazione rispetto alla volatilità e alla struttura del mercato.

Come funziona in Delta Fusion Pro

Il fattore Splash (es. 1.8x) viene applicato su un periodo breve, per catturare spike improvvisi. Il segnale appare sul grafico con un marker colorato, evidenziando zone di potenziale inversione o breakout.

Perché è utile

Lo Splash è perfetto per scalping e breakout trading: segnala momenti in cui il mercato “esplode” in una direzione, spesso prima che il prezzo confermi il movimento.

in questo esempio su Timeframe (15 minuti) viene convalidata una divergenza bearish e subito dopo, con l'aumento dei volumi e volatilità viene ulteriormente confermata con due segnali SPLASH





Conclusione

Imbalance, Infusion e Splash non sono semplici indicatori di volume: sono strumenti di lettura del flusso ordini che aiutano a capire chi sta controllando il mercato. Integrati in Delta Fusion Pro, offrono una visione completa per chi cerca segnali affidabili in tempo reale.



