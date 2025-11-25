Sistema di trading di tendenza sulla rottura degli estremi per XAUUSD / Scarica il consulente già pronto

I sistemi di trading, come le persone, non possono restare fermi. O si evolvono o si degradano!



Sviluppare e far evolvere continuamente un sistema di trading non è solo un compito tecnico, ma piuttosto una sfida personale per me come trader. Considero ogni strategia come un organismo vivente che deve essere osservato, testato in condizioni reali e migliorato in modo mirato, identificandone e rafforzandone i punti deboli. Un mese fa, ho lanciato i test live per un sistema di trading cluster per l'oro . Ora sto ampliando i punti deboli del bot di trading aggiungendo nuovi sistemi di trading.





Un sistema di trading basato sulle tendenze per superare gli estremi per XAUUSD



Apertura di una posizione: prendi un qualsiasi indicatore di tendenza (io uso l'indicatore "AceTrend" ) e traccia un andamento a zigzag sui massimi e minimi dei suoi trend. Apriamo una posizione lunga sul massimo precedente e una posizione corta sul minimo precedente. Utilizzeremo ordini stop pendenti per aprire la posizione. Chiusura e monitoraggio delle posizioni: utilizzeremo STOP LOSS, TAKE PROFIT e TRAILING STOP. Tutti i valori sono espressi in percentuale del prezzo corrente del simbolo. Manterremo gli ordini pendenti fino all'inversione del trend. Scarica EA: https://c.mql5.com/6/986/GoldBaron_S6.ex5





Come sviluppo di questa idea, ha senso provare a utilizzare l'indicatore di tendenza " Moving Average Cross Signal ".









Il sistema dimostra la massima stabilità e si combina armoniosamente con le entrate regolari che seguono il trend.













