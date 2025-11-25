Trade Panel - Come aprire un ordine con un volume superiore al volume massimo impostato dal broker

Come aprire le negoziazioni se il volume di lavoro per transazione supera il volume massimo stabilito dal tuo broker?
L'unico modo per risolvere questo problema è suddividere il volume in più operazioni. TradePanel consente di farlo automaticamente, con un solo clic. TradePanel calcolerà il volume delle operazioni e, se supera il massimo consentito, lo suddividerà in più operazioni.
Vai alla sezione "Order Grid" e seleziona:
1️⃣ Type - Duplicate,
2️⃣ Number - Volume/Max Volume,
3️⃣ Take Profit - "Master TP price" o qualsiasi altra opzione che ti si addice,
4️⃣ Stop Loss - "Master SL price" o qualsiasi altra opzione che ti si addice.
✅ Fatto! Ora, se il volume calcolato supera il massimo consentito, TradePanel distribuirà l'eccedenza su più operazioni.
Ad esempio, il volume massimo consentito dal broker è di 500 lotti, ma il volume calcolato è di 668,09 lotti.
Clicca sul pulsante Apri Vendita e TradePanel aprirà due posizioni:
✅ con un volume di 500 lotti (il volume massimo consentito)
✅ con un volume di 168,09 (il volume rimanente)