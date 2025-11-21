Black Friday!!! www.expforex.com La più grande vendita dell'anno!

0
2
La più grande vendita dell'anno!
Questo Black Friday, approfitta di un enorme sconto fino al -50% su tutti i nostri Expert Advisor, utility e strumenti per il trading sul Forex!
Perché scegliere i nostri strumenti?
- Progettati professionalmente per trader di ogni livello
- Strategie avanzate per massimizzare i tuoi profitti
- Interfacce intuitive e facili da usare
- Soluzioni affidabili, testate e comprovate
Affrettati!
La vendita del Black Friday è disponibile solo per un tempo limitato.
Migliora il tuo trading oggi stesso!
Cosa devi fare?
- Visita la nostra pagina del negozio
- Scegli gli strumenti che corrispondono al tuo stile di trading
- Usa lo sconto prima che scada!
Vuoi scaricare la versione gratuita? Vai su www.expforex.com
Vuoi guardare il video promozionale? Vai su www.expforex.com
Vuoi leggere le istruzioni complete? Vai su www.expforex.com
|Immagine
|Descrizione
|Acquista
|Pannello di trading One-Click per MetaTrader (MetaTrader). Esegui operazioni direttamente dal grafico, gestisci rapidamente posizioni e ordini con calcoli automatici e informazioni grafiche.
|Acquista VirtualTradePad Pannello di trading One-Click
|Pannello di trading One-Click per MT4 (MetaTrader 4). Esegui rapidamente operazioni dal grafico o dalla tastiera con velocità migliorata e calcoli automatici dei parametri per un trading efficiente.
|Acquista VirtualTradePad mt4 Extra
|AI Sniper per MT5 (MT5): Un robot di trading intelligente e auto-ottimizzante con strategie avanzate e algoritmi intelligenti per massimizzare il tuo potenziale di trading. Facile da usare e funzionale.
|Acquista Exp5 AI Sniper per MT5
|AI Sniper per MT4 (MT4): Un robot di trading intelligente e auto-ottimizzante con algoritmi e strategie avanzate per un trading efficace. Gestione innovativa e interfaccia intuitiva.
|Acquista Exp4 AI Sniper per MT4
|COPYLOT CLIENT per MT5 (MT5): Copia le operazioni senza interruzioni tra account MT5-MT5 e MT4-MT5. Un copiatore di trade affidabile ed efficiente con facile installazione.
|Acquista Exp COPYLOT CLIENT per MT5
|COPYLOT CLIENT per MT4 (MT4): Copia operazioni, posizioni e ordini tra account MT4 e MT5. Una soluzione affidabile ed efficace per la copia di operazioni.
|Acquista Exp COPYLOT CLIENT per MT4
|Exp-TickSniper PRO FULL: Uno scalper di tick ad alta velocità per MT4 (MT4). Seleziona e ottimizza automaticamente i parametri per ogni coppia di valute, migliorando l'efficienza del trading.
|Acquista Exp TickSniper PRO FULL
|Exp TickSniper: Uno scalper di tick veloce per MT4 (MT4). Seleziona automaticamente i parametri per ogni coppia di valute, utilizza strategie intelligenti di trailing e mediazione per minimizzare le perdite.
|Acquista Exp TickSniper
|Exp5 The xCustomEA per MT5 (MT5): Un Expert Advisor di trading universale per indicatori personalizzati. Costruisci strategie basate sui segnali degli indicatori con funzioni integrate. Compatibile con MT5 e MT4.
|Acquista Exp5 The xCustomEA per MT5
|Exp4 The xCustomEA per MT4 (MT4): Un Expert Advisor di trading universale per indicatori personalizzati. Costruisci strategie basate sui segnali degli indicatori con funzioni integrate. Compatibile con MT4 e MT5.
|Acquista Exp4 The xCustomEA per MT4
|Exp THE X FULL: Un Expert Advisor automatico universale per MT5 (MT5). Funziona con indicatori standard, offre segnali e filtri personalizzabili, parametri regolabili ed è compatibile con MT4.
|Acquista Exp THE X FULL
|Exp4 THE X FULL EA Universale per MT4 (MT4): Un Expert Advisor di trading completo con un costruttore di strategie, segnali e filtri multipli, personalizzazione avanzata e compatibilità con MT5.
|Acquista Exp4 THE X FULL EA Universale per MT4
|Profit or Loss Pad: Chiude automaticamente le posizioni in MT5 (MT5) in base al profitto/perdita totale con funzioni di trailing. Offre stop virtuali, gestione separata BUY/SELL e supporto multi-simbolo.
|Acquista Profit or Loss Pad
|CloseIfProfitorLoss con Trailing: Chiude automaticamente le posizioni in MT4 (MT4) in base agli obiettivi di profitto/perdita con funzioni di trailing. Include stop virtuali, gestione separata BUY/SELL e supporto multi-simbolo.
|Acquista CloseIfProfitorLoss con Trailing
|Averager FULL: Un Expert Advisor per mediare le posizioni in perdita aprendo operazioni aggiuntive. Include operazioni a favore e contro tendenza, trailing stop e gestione dei lotti per MT4 (MT4).
|Acquista Averager FULL
|Exp Averager: Un Expert Advisor per mediare le posizioni in perdita. Offre posizioni a favore e contro tendenza, trailing stop intelligenti e gestione avanzata dei lotti per MT5 (MT5).
|Acquista Exp Averager
|Exp5 Duplicator: Un Expert Advisor che duplica operazioni/posizioni/segnali un numero specificato di volte sul tuo account MT5 (MT5). Copia tutte le operazioni, aperte manualmente o da un altro EA, supporta la moltiplicazione dei lotti, SL/TP personalizzati e trailing stop.
|Acquista Exp5 Duplicator
|Exp4 Duplicator: Un Expert Advisor che duplica operazioni e posizioni su MT4 (MT4). Copia tutte le operazioni, aperte manualmente o da un altro EA, supporta la moltiplicazione dei lotti, SL/TP personalizzati e trailing stop.
|Acquista Exp4 Duplicator
|Exp SafetyLock PRO: Protegge le tue operazioni da improvvise inversioni di mercato piazzando automaticamente ordini opposti per qualsiasi operazione aperta. Migliora la gestione del rischio con ordini pendenti (Pending Orders) flessibili e blocchi di protezione.
|Acquista Exp SafetyLock PRO
|Exp5 Swing PRO per MT5 (MT5): Una strategia di trading basata sullo swing con ordini pendenti opposti e moltiplicazione dei lotti. Cattura i profitti e minimizza i rischi per il trading di Forex, azioni e materie prime.
|Acquista Exp5 Swing PRO per MT5
|Exp Swing: Un Expert Advisor GRATUITO che implementa la strategia Swinger con ordini pendenti alternati e moltiplicazione dei lotti. Supporta la gestione automatica e manuale delle operazioni per un trading efficace.
|Acquista Exp Swing
|Exp COPYLOT MASTER per MT4 (MT4): Un copiatore di trade GRATUITO per MetaTrader 4 (MetaTrader 4). Copia operazioni, posizioni e ordini tra account MT4 e MT5 con alta velocità e gestione affidabile degli errori.
|Acquista Exp COPYLOT MASTER per MT4
|Exp5 COPYLOT MASTER per MT5 (MT5): Un copiatore di trade GRATUITO per MetaTrader 5 e MT4 (MetaTrader 5 e MT4). Copia operazioni Forex tra qualsiasi account con installazione e configurazione semplici.
|Acquista Exp5 COPYLOT MASTER per MT5
|Exp Assistant 5: Un Expert Advisor GRATUITO per impostare automaticamente Stop Loss, Take Profit, trailing stop e livelli di pareggio (Breakeven). Gestisci facilmente le posizioni tramite il pannello di controllo sul grafico.
|Acquista Exp Assistant 5
|Exp Assistant 4: Un Expert Advisor GRATUITO per la gestione automatica di Stop Loss, Take Profit, trailing stop e livelli di pareggio. Controlla facilmente tramite il pannello sul grafico.
|Acquista Exp Assistant 4
|Exp5 Tester PAD per Strategy Tester: Un'utility GRATUITA per testare manualmente le strategie nello Strategy Tester di MT5 (MT5). Include il trading one-click su grafici visivi e strumenti di simulazione completi.
|Acquista Exp5 Tester PAD per Strategy Tester
|Exp4 Tester PAD per Strategy Tester: Un'utility GRATUITA per testare manualmente le strategie nello Strategy Tester di MT4 (MT4). Offre funzionalità avanzate per la simulazione del trading e l'analisi delle prestazioni.
|Acquista Exp4 Tester PAD per Strategy Tester
|Ind5 Extra Report Pad: Un pannello statistico GRATUITO per MT5 (MT5). Fornisce analisi in tempo reale del tuo conto di trading sul grafico, supporta il trading multi-valuta e semplifica l'analisi della redditività.
|Acquista Ind5 Extra Report Pad
|Ind4 Extra Report Pad: Un pannello statistico GRATUITO per MT4 (MT4). Fornisce analisi in tempo reale del tuo conto di trading sul grafico, supporta il trading multi-valuta e semplifica l'analisi della redditività.
|Acquista Ind4 Extra Report Pad
|Exp Tick Hamster MT5 (MT5): Un Expert Advisor con ottimizzazione automatica dei parametri. Progettato per i principianti, semplifica il trading senza configurazione manuale, garantendo un trading senza stress.
|Acquista Exp Tick Hamster MT5
Non perdere questa occasione per aggiornare il tuo portafoglio di trading con strumenti di alto livello!