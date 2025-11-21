Black Friday!!! www.expforex.com La più grande vendita dell'anno!

Pannello di trading One-Click per MetaTrader (MetaTrader). Esegui operazioni direttamente dal grafico, gestisci rapidamente posizioni e ordini con calcoli automatici e informazioni grafiche. Acquista VirtualTradePad Pannello di trading One-Click

Pannello di trading One-Click per MT4 (MetaTrader 4). Esegui rapidamente operazioni dal grafico o dalla tastiera con velocità migliorata e calcoli automatici dei parametri per un trading efficiente.

AI Sniper per MT5 (MT5): Un robot di trading intelligente e auto-ottimizzante con strategie avanzate e algoritmi intelligenti per massimizzare il tuo potenziale di trading. Facile da usare e funzionale.

AI Sniper per MT4 (MT4): Un robot di trading intelligente e auto-ottimizzante con algoritmi e strategie avanzate per un trading efficace. Gestione innovativa e interfaccia intuitiva.

COPYLOT CLIENT per MT5 (MT5): Copia le operazioni senza interruzioni tra account MT5-MT5 e MT4-MT5. Un copiatore di trade affidabile ed efficiente con facile installazione.

COPYLOT CLIENT per MT4 (MT4): Copia operazioni, posizioni e ordini tra account MT4 e MT5. Una soluzione affidabile ed efficace per la copia di operazioni.

Exp-TickSniper PRO FULL: Uno scalper di tick ad alta velocità per MT4 (MT4). Seleziona e ottimizza automaticamente i parametri per ogni coppia di valute, migliorando l'efficienza del trading.

Exp TickSniper: Uno scalper di tick veloce per MT4 (MT4). Seleziona automaticamente i parametri per ogni coppia di valute, utilizza strategie intelligenti di trailing e mediazione per minimizzare le perdite.

Exp5 The xCustomEA per MT5 (MT5): Un Expert Advisor di trading universale per indicatori personalizzati. Costruisci strategie basate sui segnali degli indicatori con funzioni integrate. Compatibile con MT5 e MT4.

Exp4 The xCustomEA per MT4 (MT4): Un Expert Advisor di trading universale per indicatori personalizzati. Costruisci strategie basate sui segnali degli indicatori con funzioni integrate. Compatibile con MT4 e MT5.

Exp THE X FULL: Un Expert Advisor automatico universale per MT5 (MT5). Funziona con indicatori standard, offre segnali e filtri personalizzabili, parametri regolabili ed è compatibile con MT4.

Exp4 THE X FULL EA Universale per MT4 (MT4): Un Expert Advisor di trading completo con un costruttore di strategie, segnali e filtri multipli, personalizzazione avanzata e compatibilità con MT5.

Profit or Loss Pad: Chiude automaticamente le posizioni in MT5 (MT5) in base al profitto/perdita totale con funzioni di trailing. Offre stop virtuali, gestione separata BUY/SELL e supporto multi-simbolo.

CloseIfProfitorLoss con Trailing: Chiude automaticamente le posizioni in MT4 (MT4) in base agli obiettivi di profitto/perdita con funzioni di trailing. Include stop virtuali, gestione separata BUY/SELL e supporto multi-simbolo.

Averager FULL: Un Expert Advisor per mediare le posizioni in perdita aprendo operazioni aggiuntive. Include operazioni a favore e contro tendenza, trailing stop e gestione dei lotti per MT4 (MT4).

Exp Averager: Un Expert Advisor per mediare le posizioni in perdita. Offre posizioni a favore e contro tendenza, trailing stop intelligenti e gestione avanzata dei lotti per MT5 (MT5).

Exp5 Duplicator: Un Expert Advisor che duplica operazioni/posizioni/segnali un numero specificato di volte sul tuo account MT5 (MT5). Copia tutte le operazioni, aperte manualmente o da un altro EA, supporta la moltiplicazione dei lotti, SL/TP personalizzati e trailing stop.

Exp4 Duplicator: Un Expert Advisor che duplica operazioni e posizioni su MT4 (MT4). Copia tutte le operazioni, aperte manualmente o da un altro EA, supporta la moltiplicazione dei lotti, SL/TP personalizzati e trailing stop.

Exp SafetyLock PRO: Protegge le tue operazioni da improvvise inversioni di mercato piazzando automaticamente ordini opposti per qualsiasi operazione aperta. Migliora la gestione del rischio con ordini pendenti (Pending Orders) flessibili e blocchi di protezione.

Exp5 Swing PRO per MT5 (MT5): Una strategia di trading basata sullo swing con ordini pendenti opposti e moltiplicazione dei lotti. Cattura i profitti e minimizza i rischi per il trading di Forex, azioni e materie prime.

Exp Swing: Un Expert Advisor GRATUITO che implementa la strategia Swinger con ordini pendenti alternati e moltiplicazione dei lotti. Supporta la gestione automatica e manuale delle operazioni per un trading efficace.

Exp COPYLOT MASTER per MT4 (MT4): Un copiatore di trade GRATUITO per MetaTrader 4 (MetaTrader 4). Copia operazioni, posizioni e ordini tra account MT4 e MT5 con alta velocità e gestione affidabile degli errori.

Exp5 COPYLOT MASTER per MT5 (MT5): Un copiatore di trade GRATUITO per MetaTrader 5 e MT4 (MetaTrader 5 e MT4). Copia operazioni Forex tra qualsiasi account con installazione e configurazione semplici.

Exp Assistant 5: Un Expert Advisor GRATUITO per impostare automaticamente Stop Loss, Take Profit, trailing stop e livelli di pareggio (Breakeven). Gestisci facilmente le posizioni tramite il pannello di controllo sul grafico.

Exp Assistant 4: Un Expert Advisor GRATUITO per la gestione automatica di Stop Loss, Take Profit, trailing stop e livelli di pareggio. Controlla facilmente tramite il pannello sul grafico.

Exp5 Tester PAD per Strategy Tester: Un'utility GRATUITA per testare manualmente le strategie nello Strategy Tester di MT5 (MT5). Include il trading one-click su grafici visivi e strumenti di simulazione completi.

Exp4 Tester PAD per Strategy Tester: Un'utility GRATUITA per testare manualmente le strategie nello Strategy Tester di MT4 (MT4). Offre funzionalità avanzate per la simulazione del trading e l'analisi delle prestazioni.

Ind5 Extra Report Pad: Un pannello statistico GRATUITO per MT5 (MT5). Fornisce analisi in tempo reale del tuo conto di trading sul grafico, supporta il trading multi-valuta e semplifica l'analisi della redditività.

Ind4 Extra Report Pad: Un pannello statistico GRATUITO per MT4 (MT4). Fornisce analisi in tempo reale del tuo conto di trading sul grafico, supporta il trading multi-valuta e semplifica l'analisi della redditività.