Trade Panel - Due modi per cambiare rapidamente i simboli su un grafico
Sistemi di Trading

20 novembre 2025, 15:01
Alfiya Fazylova
0
2

Come cambiare rapidamente un simbolo su un grafico?

1️⃣ Aprire le impostazioni, selezionare il numero di elenchi, il nome dell'elenco e i simboli che verranno visualizzati nell'elenco:

2️⃣ Specificare il numero di righe, colonne e informazioni da visualizzare nell'elenco:

3️⃣ Seleziona i grafici sui quali vuoi modificare il simbolo:

🔥Fatto!🔥 Ora puoi passare rapidamente da uno strumento all'altro e analizzarli:

✅ Passa da un simbolo all'altro,

✅ Cambia il colore dei pulsanti dei simboli,

✅ Aggiungi un simbolo ai preferiti,

✅ Passa rapidamente da un simbolo all'altro con ordini e posizioni aperte.


Il secondo metodo

Apri le impostazioni e seleziona la casella "Usa solo il pannello di controllo grafico":


🔥 Ora hai uno strumento dedicato alla gestione dei simboli che non ingombra il tuo spazio di lavoro. 🔥