Trade Panel - Due modi per cambiare rapidamente i simboli su un grafico

0
2
Come cambiare rapidamente un simbolo su un grafico?
1️⃣ Aprire le impostazioni, selezionare il numero di elenchi, il nome dell'elenco e i simboli che verranno visualizzati nell'elenco:
2️⃣ Specificare il numero di righe, colonne e informazioni da visualizzare nell'elenco:
3️⃣ Seleziona i grafici sui quali vuoi modificare il simbolo:
🔥Fatto!🔥 Ora puoi passare rapidamente da uno strumento all'altro e analizzarli:
✅ Passa da un simbolo all'altro,
✅ Cambia il colore dei pulsanti dei simboli,
✅ Aggiungi un simbolo ai preferiti,
✅ Passa rapidamente da un simbolo all'altro con ordini e posizioni aperte.
Il secondo metodo
Apri le impostazioni e seleziona la casella "Usa solo il pannello di controllo grafico":
🔥 Ora hai uno strumento dedicato alla gestione dei simboli che non ingombra il tuo spazio di lavoro. 🔥