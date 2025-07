REPORT anno 2024 trading forex

Sono un trader che si occupa di trading forex manuale, no algoritmi, no bot.

Lavoro da anni in questo settore e dopo aver investito molto tempo e denaro in formazione e aver acquisito anni di esperienza ho deciso di mostrare pubblicamente la mia equity line a partire dal 2024.

Faccio questo lavoro per passione e vorrei anche dare una possibilità a chi ritenesse che io soddisfi le proprie esigenze, di dare una svolta finanziaria al loro futuro.

Con pazienza, perseveranza e il giusto risk e money management si possono ottenere ottimi risultati nel medio - lungo termine.

Per chi fosse curioso, trovate il mio account sotto il nome Fabio Cavalli su MQL5 come signal provider.

Grazie a tutti l'attenzione e viva la curiosità.