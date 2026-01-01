SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Raise Signal
Cyril Gross

Raise Signal

Cyril Gross
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 21%
RaiseGlobal-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
308
Bénéfice trades:
200 (64.93%)
Perte trades:
108 (35.06%)
Meilleure transaction:
16.05 EUR
Pire transaction:
-24.46 EUR
Bénéfice brut:
915.20 EUR (222 210 pips)
Perte brute:
-873.50 EUR (356 879 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (77.33 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
77.33 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.23
Longs trades:
290 (94.16%)
Courts trades:
18 (5.84%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.14 EUR
Bénéfice moyen:
4.58 EUR
Perte moyenne:
-8.09 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-29.33 EUR)
Perte consécutive maximale:
-49.90 EUR (3)
Croissance mensuelle:
37.27%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
182.09 EUR
Maximal:
182.09 EUR (40.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.46% (182.09 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Gold 294
Bitcoin 12
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Gold 70
Bitcoin -14
AUDUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Gold 7.4K
Bitcoin -142K
AUDUSD -15
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.05 EUR
Pire transaction: -24 EUR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +77.33 EUR
Perte consécutive maximale: -29.33 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RaiseGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

⚠️ Avertissement / Clause de non-responsabilité – Signal de trading MQL5

Le signal de trading proposé sur MQL5 est basé sur des opérations exécutées sur un compte réel et mises à disposition des abonnés pour copie automatique.

En vous abonnant à ce signal, vous acceptez de copier les opérations du fournisseur du signal sur votre propre compte de trading.

Informations importantes sur les risques :

  • Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures.

  • Le trading sur les marchés financiers (FOREX, CFD, métaux précieux) comporte un risque élevé de perte en capital, pouvant aller jusqu’à la perte totale des fonds investis.

  • Les résultats affichés sur la page du signal sont historiques et peuvent différer des résultats des abonnés en raison des conditions de courtier, spreads, slippage, latence, vitesse d’exécution et paramètres du compte.

  • Ce signal ne constitue ni un conseil en investissement, ni une garantie de profit.

  • L’abonné est seul responsable de ses décisions de trading et de la gestion de son risque.

  • Il est fortement recommandé d’utiliser un risque adapté à votre capital, de tester le signal sur un compte démo si possible et de surveiller régulièrement votre compte.

  • Le fournisseur du signal ne pourra être tenu responsable des pertes financières résultant de l’utilisation de ce service.


Aucun avis
2026.01.01 09:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 09:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire