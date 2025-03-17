SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DualTrendStrategy
You Ming Xing

DualTrendStrategy

You Ming Xing
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 32%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 501
Bénéfice trades:
1 198 (47.90%)
Perte trades:
1 303 (52.10%)
Meilleure transaction:
100.08 USD
Pire transaction:
-66.06 USD
Bénéfice brut:
9 419.10 USD (1 239 628 pips)
Perte brute:
-8 869.44 USD (1 164 981 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (226.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
311.44 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.35%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.70
Longs trades:
1 689 (67.53%)
Courts trades:
812 (32.47%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
7.86 USD
Perte moyenne:
-6.81 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-88.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-190.25 USD (6)
Croissance mensuelle:
17.39%
Prévision annuelle:
210.60%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
473.21 USD
Maximal:
780.03 USD (32.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.47% (780.07 USD)
Par fonds propres:
8.12% (169.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 803
GBPJPY 466
EURJPY 412
XAUUSD 387
CADJPY 221
XAUJPY 212
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -152
GBPJPY -335
EURJPY -161
XAUUSD 773
CADJPY -154
XAUJPY 579
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -20K
GBPJPY -46K
EURJPY -18K
XAUUSD 86K
CADJPY -20K
XAUJPY 92K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.08 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +226.96 USD
Perte consécutive maximale: -88.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.20 × 5
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 9397
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 225
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
FusionMarkets-Live
2.80 × 384
69 plus...
Aucun avis
2025.05.01 06:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 17:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 12:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DualTrendStrategy
50 USD par mois
32%
0
0
USD
1.1K
USD
44
97%
2 501
47%
100%
1.06
0.22
USD
32%
1:500
