Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

BUY AND GAIN SNAKES TA

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 avis
Fiabilité
67 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 36%
Rico-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 729
Bénéfice trades:
1 046 (60.49%)
Perte trades:
683 (39.50%)
Meilleure transaction:
423.00 BRL
Pire transaction:
-337.00 BRL
Bénéfice brut:
37 908.79 BRL (224 276 pips)
Perte brute:
-32 853.30 BRL (165 776 pips)
Gains consécutifs maximales:
77 (639.06 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
884.00 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
137
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
1.42
Longs trades:
1 001 (57.89%)
Courts trades:
728 (42.11%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
2.92 BRL
Bénéfice moyen:
36.24 BRL
Perte moyenne:
-48.10 BRL
Pertes consécutives maximales:
18 (-133.03 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 031.00 BRL (15)
Croissance mensuelle:
26.67%
Prévision annuelle:
323.61%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
795.34 BRL
Maximal:
3 571.92 BRL (19.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.59% (3 568.92 BRL)
Par fonds propres:
17.08% (2 573.05 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINV25 475
WINM25 342
WINQ25 280
WINV24 239
WINJ25 109
GOLL4F 36
MOVI3F 18
ENGI3F 11
MRFG3F 10
LREN3F 10
MDIA3F 10
JBSS3F 9
AZUL4F 8
DIRR3F 8
ABEV3F 8
USIM5F 7
TOTS3F 7
MGLU3F 7
GGBR4F 6
CPLE3F 6
MULT3F 6
BRFS3F 6
BBAS3F 6
ITSA4F 6
ENEV3F 6
RADL3F 6
EQTL3F 5
PRIO3F 5
ELET3F 5
SBSP3F 5
RENT3F 5
CMIG4F 5
BBDC4F 5
CCRO3F 4
BRKM5F 4
BPAC11F 4
SANB11F 4
NTCO3F 4
B3SA3F 4
WEGE3F 3
ITUB4F 3
ALUP11F 3
VIVT3F 3
VALE3F 3
EGIE3F 3
KLBN11F 2
RAIL3F 2
WINQ24 1
PETR4F 1
SMTO3F 1
TAEE11F 1
PETR3F 1
ISAE4F 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINV25 1.3K
WINM25 877
WINQ25 -566
WINV24 -681
WINJ25 306
GOLL4F 81
MOVI3F 80
ENGI3F 23
MRFG3F 46
LREN3F 36
MDIA3F 34
JBSS3F 43
AZUL4F 38
DIRR3F 30
ABEV3F -2
USIM5F 25
TOTS3F 30
MGLU3F 32
GGBR4F 14
CPLE3F 24
MULT3F 13
BRFS3F 29
BBAS3F 14
ITSA4F 15
ENEV3F 21
RADL3F 34
EQTL3F 21
PRIO3F 24
ELET3F 18
SBSP3F 23
RENT3F 22
CMIG4F 19
BBDC4F 21
CCRO3F 20
BRKM5F 21
BPAC11F 17
SANB11F 7
NTCO3F 19
B3SA3F 18
WEGE3F 15
ITUB4F 12
ALUP11F 9
VIVT3F 16
VALE3F 10
EGIE3F 8
KLBN11F 12
RAIL3F 8
WINQ24 0
PETR4F 6
SMTO3F 3
TAEE11F 1
PETR3F 0
ISAE4F -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINV25 15K
WINM25 9.9K
WINQ25 -6.4K
WINV24 -7.7K
WINJ25 3.5K
GOLL4F 337
MOVI3F 1K
ENGI3F 1.1K
MRFG3F 1.4K
LREN3F 968
MDIA3F 1.8K
JBSS3F 3.1K
AZUL4F 470
DIRR3F 2.1K
ABEV3F -408
USIM5F 403
TOTS3F 2.2K
MGLU3F 496
GGBR4F 240
CPLE3F 488
MULT3F 1.2K
BRFS3F 1.3K
BBAS3F 1.3K
ITSA4F 495
ENEV3F 614
RADL3F 981
EQTL3F 1.3K
PRIO3F 2K
ELET3F 1.8K
SBSP3F 4.5K
RENT3F 1.9K
CMIG4F 341
BBDC4F 604
CCRO3F 461
BRKM5F 635
BPAC11F 1.3K
SANB11F 348
NTCO3F 437
B3SA3F 393
WEGE3F 1.5K
ITUB4F 828
ALUP11F 498
VIVT3F 1K
VALE3F 1.2K
EGIE3F 872
KLBN11F 380
RAIL3F 341
WINQ24 5
PETR4F 342
SMTO3F 255
TAEE11F 79
PETR3F 0
ISAE4F -62
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +423.00 BRL
Pire transaction: -337 BRL
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +639.06 BRL
Perte consécutive maximale: -133.03 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Rico-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BUY AND GAIN SNAKES TA
100 USD par mois
36%
0
0
USD
17K
BRL
67
97%
1 729
60%
100%
1.15
2.92
BRL
21%
1:1
