Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
4xCube-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 831
Bénéfice trades:
2 607 (53.96%)
Perte trades:
2 224 (46.04%)
Meilleure transaction:
1.19 USD
Pire transaction:
-1.11 USD
Bénéfice brut:
248.67 USD (692 470 pips)
Perte brute:
-243.79 USD (679 710 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (1.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2.93 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
25.95%
Charge de dépôt maximale:
7.37%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
107
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
2 539 (52.56%)
Courts trades:
2 292 (47.44%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.10 USD
Perte moyenne:
-0.11 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-3.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.15 USD (16)
Croissance mensuelle:
12.77%
Prévision annuelle:
154.91%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.46 USD
Maximal:
15.12 USD (24.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.16% (15.09 USD)
Par fonds propres:
4.63% (2.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINJ25xx 1739
WINM25xx 1140
WINQ25xx 824
WING25xx 576
WINV25xx 552
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINJ25xx 1
WINM25xx 3
WINQ25xx -7
WING25xx 3
WINV25xx 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINJ25xx 1.4K
WINM25xx 8.5K
WINQ25xx -20K
WING25xx 9.9K
WINV25xx 12K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.19 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +1.48 USD
Perte consécutive maximale: -3.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 18:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 18:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
