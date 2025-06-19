SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / WIN SQX PESSOAL XP
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

WIN SQX PESSOAL XP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -26%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 754
Bénéfice trades:
917 (52.28%)
Perte trades:
837 (47.72%)
Meilleure transaction:
416.00 BRL
Pire transaction:
-337.00 BRL
Bénéfice brut:
44 228.00 BRL (221 140 pips)
Perte brute:
-44 080.00 BRL (220 400 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (669.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
882.00 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
25.66%
Charge de dépôt maximale:
39.09%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
120
Temps de détention moyen:
58 minutes
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
934 (53.25%)
Courts trades:
820 (46.75%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.08 BRL
Bénéfice moyen:
48.23 BRL
Perte moyenne:
-52.66 BRL
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 061.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 182.00 BRL (6)
Croissance mensuelle:
48.55%
Prévision annuelle:
589.05%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 381.00 BRL
Maximal:
4 667.00 BRL (216.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.48% (4 663.00 BRL)
Par fonds propres:
14.14% (712.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25 939
WINV25 751
WINJ25 36
WINM25 28
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25 -1.1K
WINV25 1.2K
WINJ25 9
WINM25 -27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25 -13K
WINV25 14K
WINJ25 105
WINM25 -310
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +416.00 BRL
Pire transaction: -337 BRL
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +669.00 BRL
Perte consécutive maximale: -1 061.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
Aucun avis
2025.10.09 18:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.01 13:06
Share of trading days is too low
2025.06.25 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 23:57
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 8.86% of days out of the 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WIN SQX PESSOAL XP
300 USD par mois
-26%
0
0
USD
7.7K
BRL
28
99%
1 754
52%
26%
1.00
0.08
BRL
71%
1:1
Copier

